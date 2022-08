Großbrand in Hohberg im Ortenaukreis greift auf sechs Wohnhäuser über

Im Ortenaukreis ist am Dienstagabend ein Großbrand ausgebrochen. In Hohberg-Diersburg waren davon nach Polizeiangaben sechs Häueser betroffen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde die Feuerwehr gegen 18 Uhr in der Talstraße in Hohberg-Diersburg zu einem Brand gerufen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befand sich bereits ein Wohnhaus samt Anbau im Vollbrand, zudem hatten die Flammen auf angrenzende Gebäude übergegriffen und drohten sich auch auf den nahe gelegenen Wald auszubreiten.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg am Abend gegenüber unserer Redaktion berichtete, ging man zu diesem Zeitpunkt von sechs betroffenen Häusern aus. Die Bewohner konnten sich offenbar in Sicherheit bringen. Der Großeinsatz der Feuerwehr dauerte am Abend an. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Zur möglichen Brandursache sowie den entstandenen Sachschaden lagen zunächst keine Erkenntnisse vor. Die Rauchsäule war kilometerweit sichtbar.

Dieser Beitrag wird aktualisiert (Stand: 19.55 Uhr)