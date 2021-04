Historisches Stadtbad Straßburg: Bürgerinitiative kämpft für öffentliche Nutzung

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Badeanstalt zu einer wichtigen Bauaufgabe. Wesentliche Impulse gingen von der ersten Industrienation England aus, wo die hygienischen Bedingungen in den Arbeiterquartieren verheerend waren. 1842 wurde die erste Volksbade- und Waschanstalt in Liverpool eröffnet, zu der neben Wannen-, Dampf- und Einzelbädern auch zwei relativ kleine Schwimmbecken gehörten.

Schwimmbäder gab es in den Badeanstalten zu Beginn des 19. Jahrhunderts zunächst meist nicht. Im deutschsprachigen Raum nahm Österreich eine Vorreiterrolle ein. Das Dianabad in Wien, ursprünglich ausschließlich ein Reinigungsbad, wurde 1841 bis 1843 von Karl von Etzel und Friedrich Ludwig Förster um ein Schwimmbad erweitert.

Gemeinsam mit den Reinigungs- und Schwimmbädern wurden auch die Heißluft- und Dampfbäder wiederentdeckt. Die russischen Dampfbäder lernten die französischen Truppen und ihre Verbündeten während des Russland-Feldzugs Napoleons 1812 kennen. Im Krimkrieg (1853-56) hatten Soldaten aus Westeuropa Kontakt zu den aus der antiken römischen Thermenkultur entstandenen türkischen Bädern.

Die Einführung des türkischen Bades in Westeuropa ist dem britischen Diplomaten David Urquhart (1805-77) zu verdan­ken. Ebenso wenig wie bei den russischen ging es den Westeuropäern bei den türkischen Bädern um eine genaue Übernahme der Bräuche. Die Architektur- und Therapieformen wurden den westlichen Vorstellungen entsprechend modifiziert. Ein wesentlicher Aspekt war der exotische Anspruch der Bauherren.

Stark beeinflusst von den Ideen Urquharts war der irische Arzt Richard Barter (1802-70), der bereits 1856 in St. Anne’s Hill bei Cork in Irland das erste türkische Bad in Westeuropa einrichtete. Er entwickelte ein spezielles trockenes Heißluftbad. Das erste römisch-irische Bad in Deutschland richtete der Arzt Carl Wilhelm Luther 1860 in Nudersdorf bei Wittenberg ein. Schwierig ist die Begriffsklärung: Einrichtungen, die in England und Frankreich türkische Bäder genannt wurden, erhielten in Deutschland die Bezeichnung römisch-irische Bäder. Dies ist zweifellos ein Tribut an den irischen Arzt, dessen Verdienste auf diese Weise gewürdigt werden sollten.

Das Vierordtbad in Kalrsruhe, das in den Jahren 1871 in 1873 nach Plänen des späteren großherzoglichen Baudirektors Josef Durm entstand, ist eine der ältesten städtischen Badeanstalten in Deutschland und im Gegensatz zu vielen anderen noch in Betrieb. Es wurde durch Heinrich Vierordt gestiftet, was typisch für deutsche Bäder ist. Das Angebot bestand ursprünglich nur aus Wannenbädern und einer Kurabteilung, die der Idee Barters folgt, und wurde erst 1900 durch August Strieder um eine Schwimmhalle erweitert.

Der Bau des Stadtbades in Straßburg in den Jahren 1905 bis 1908 fällt in eine Zeit, in der in vielen deutschen Städten ähnliche Einrichtungen entstanden sind. Wichtige Beispiele sind das im Zweiten Weltkrieg zerstörte außerordentlich prächtige Hohenstaufenbad in Köln (1885 nach einem Entwurf von Joseph Stübben), das Müllersche Volksbad in München (1901 nach Plänen von Carl Hocheder) und die Elisabethhalle in Aachen (1911 nach einem Entwurf von Joseph Laurent). Die Bäder in Aachen und München verfügen, wie in Straßburg, über eine getrennte große und kleine Schwimmhalle für Männer und Frauen, in München gibt es wie in Straßburg auch eine Kurabteilung (Römisches Bad).

Mit seinem künstlerischen Anspruch, seiner Stellung im Stadtbild und den gewaltigen Abmessungen zählt des Stadtbad in Straßburg zu den wichtigsten Badeanstalten der Zeit um 1900. Es wurde von Fritz Beblo im Auftrag der Kommune entworfen. Der aus Breslau stammende Architekt kam nach dem Architekturstudium an den Technischen Hochschulen Charlottenburg (heute TU Berlin) und Karlsruhe 1903 als Stadtbauinspektor nach Straßburg (ab 1910 Stadtbaurat). Nach der Kriegsniederlage 1918 musste er als deutscher Beamter Straßburg verlassen und wechselte als Stadtbaurat nach München.

Die Einflüsse auf den Entwurf Beblos sind vielfältig. Für den zentralen Rundbau der Hauptfassade stand offensichtlich die Rotunde von Schloss Biebrich bei Wiesbaden Pate. Das Raumprogramm wurde durch andere große Badeanstalten des frühen 20. Jahrhunderts beeinflusst, unter anderem durch das kurz vorher entstandene Goseriedebad in Hannover, das 1982 stillgelegt wurde.

Doch auch der Einfluss des Friedrichsbades in Baden-Baden, 1877 nach Plänen von Karl Dernfeld eröffnet, macht sich bemerkbar. Die direkte Konkurrenz der mondänen Kurstadt auf der anderen Rheinseite trug nicht unwesentlich zu den großen Anstrengungen beim Bau des Straßburger Stadtbades bei. Wie Dernfeld orientierte sich Beblo an der Neurenaissance, die für öffentliche Gebäude gerne gewählt wurde, und schuf einen Badepalast. Diese aufwendige Form entstand zunächst in den Kurstädten, um dann auch von Großstädten aufgegriffen zu werden, zunächst durch Stübben in Köln.