Polder geflutet

Hochwasser lockt Touristen an den Rhein – Brand in Pumpwerk in Kehl

Das Hochwasser am Rhein und seinen Nebenflüssen war am Wochenende auch das Thema im Ortenaukreis. Hochwasser-Tourismus überall, dazu ein Brand in einem wichtigen Grundwasserpumpwerk in Kehl-Goldscheuer.