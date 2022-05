Hohberg-Niederschopfheim: Lkw bleibt an Oberleitung hängen und fängt Feuer

Ein Lkw hat am Dienstagnachmittag in Hohberg-Niederschopfheim angefangen zu brennen.

Ein Lkw ist am Dienstag beim Abkippen seiner Ladung mit dem Muldenkipper an einer Oberleitung in Hohberg-Niederschopfheim hängen geblieben.

Wie die Polizei mitteilte, fing der Sattelzug daraufhin gegen 15.30 Uhr an zu brennen.

Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen, sodass niemand verletzt wurde.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt.