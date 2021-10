Holzfäller in Hausach bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Ein 60-jähriger Holzfäller ist am Dienstagabend in einem Wald in Hausach tot aufgefunden worden. Er wurde wohl bei einem Arbeitsunfall von einem gefällten Baum erschlagen.

Ein 60 Jahre alter Mann ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Hausach ums Leben gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen begab sich der Verunglückte bereits am Nachmittag in den Wald, um Holzfällarbeiten durchzuführen, teilte die Polizei mit.

Als er bei Einbruch der Dunkelheit noch nicht zurückgekehrt war, wurde durch die Angehörigen und Einsatzkräften der örtlichen Feuerwehr eine Suche eingeleitet. Hierbei konnte der 60-Jährige leblos unter einem gefällten Baum eingeklemmt gefunden werden. Den Ermittlern der Kriminalpolizei liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.