In Hornberg im Ortenaukreis hat es am Dienstag einen Unfall gegeben. Ein Bus streifte die Ecke des Rathaus, verletzt wurde niemand.

In Hornberg im Ortenaukreis hat am Dienstagmittag ein Bus die Ecke des Rathauses gestreift. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 57-jährige Busfahrer von der Bahnhofstraße in die Hauptstraße ein, als der Bus die Rathausecke touchierte.

Bus war ohne Fahrgäste unterwegs

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste innerhalb des Fahrzeugs. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro.