Vierbeiniger Begleiter

Hospiz-Pony „Even“ besucht in der Ortenau Kranke und ihre Angehörigen

„Even“ soll Abwechslung in den Alltag in Kliniken und im Hospiz bringen. Das Therapiepony hilft Menschen mit Traumata oder bei ihrer Trauer, sagen seine Besitzer. In der Ortenau haben sie deshalb einen neuen Verein gegründe.