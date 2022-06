Im Ortenaukreis: Raser überholt ausgerechnet Polizisten

Auf dem Weg zur Arbeit hat sich ein Beamter des Polizeipostens Appenweier (Ortenaukreis) am Dienstagvormittag selbst in den Dienst versetzt, um so Sonderrechte in Anspruch nehmen und einer gefährlicher Fahrt eines 22-Jährigen ein Ende setzen zu können.

Ausgangspunkt war ein überaus riskantes Überholmanöver des jungen Mannes gegen 10.40 Uhr in einem Kurvenbereich der Bundesstraße 3, so der Polizeibericht.

Pech nur für ihn, dass er gerade einen Polizisten auf der Anfahrt zum Dienst überholte und diesen überdies beim Wiedereinscheren unsanft ausbremste.

Beamter nimmt Verfolgung auf

Als der Autofahrer seine waghalsige Fahrweise fortsetzte und trotz Gegenverkehrs mit überhöhter Geschwindigkeit sowie der Missachtung einer Sperrfläche weiterhin überholte, nahm der Beamte die Verfolgung auf.

An der Ampelkreuzung der Bundesstraße 3 zur Kreuzwegstraße in Hoberg setzte sich der nun im Dienst befindliche Gesetzeshüter neben das Fahrzeug des Rasers, zeigte dem Mann den Dienstausweis und bedeutete ihm, an der dortigen Bushaltestelle rechts heranzufahren.

Als die hinzugezogenen Beamten des Polizeipostens Hohberg die weiteren Maßnahmen übernahmen, wurden sie von dem unkooperativen 22-Jährigen gar mittels Geste beleidigt. Neben den zugrunde liegenden Ordnungswidrigkeiten muss sich der Mann nun auch wegen Beleidigung verantworten.