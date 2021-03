Immer weniger NS-Symbolik auf Nummernschildern im Ortenaukreis

HH 18, AH 18, HH 88 und AH 88... Diese und noch weitere Kennzeichen haben in den meisten Fällen eine rechtsradikale Intention. Die Entwicklung auf diesem Gebiet zeigt jedoch in eine klare Richtung.

Ein Problem, das in der Praxis kaum eines ist, hat die Zulassungsstelle des Landratsamtes Ortenaukreis angepackt. Kfz-Kennzeichen mit bestimmten Buchstaben und Zahlen, die in der rechtsextremistischen Szene Codes darstellen, wurden aus dem Verkehr gezogen.

„Keiner besteht tatsächlich auf diese Nummern”, stellt Amtsleiter Franz Benz klar. Eher müsse man es den Inhabern von symbolträchtigen Kennzeichen erklären, was da auf ihrem Autokennzeichen erkennbar ist: „Die wollen dann auch nichts damit zu tun haben.”

Zwei Fahrzeughalter seien in den letzten drei Wochen auf die Zulassungsstelle zugekommen, um ein zweideutiges Kfz-Kennzeichen loszuwerden, so Benz. Welche das sein können, hatte das Verkehrsministerium des Landes Baden-Württemberg im Februar veröffentlicht.

Buchstabenreihenfolge bezieht sich auf Adolf Hitler

Genannt wurden die Kombinationen HH 18, AH 18, HH 88 und AH 88 als „geläufige rechtsextremistische Chiffren”. Diese weisen sowohl bei den Buchstaben als auch über der Stellung des jeweiligen Buchstabens im Alphabet auf Adolf Hitler und den nationalsozialistischen Gruß „Heil Hitler” hin.

Die Zahl 1.488 kann in die Buchstabenfolge ADHH übersetzt werden, was für „Auf Deutschland, Heil Hitler” bedeutet.

„Wer das nicht will, bekommt von uns unbürokratisch und schnell ein neues Kennzeichen”, sagt Franz Benz zu. Das koste die übliche Gebühr und die Herstellungskosten für das neue Nummernschild. Die Zulassungsstelle habe außerdem alle genannten Kombinationen gesperrt. „Niemand hat darauf jetzt noch einen Zugriff”, sagt der Amtsleiter.

Es habe ihn nicht überrascht, dass das Verkehrsministerium dagegen vorgehe. Es folge damit einer Empfehlung des NSU-Untersuchungsausschusses des Landes.

15 dieser möglicherweise auf eine rechtsextreme Gesinnung hinweisende Nummern seien noch frei gewesen, ist aus der Zulassungsstelle weiter zu erfahren. Wie viele Fahrzeughalter in der Ortenau weiterhin mit rechtsextremistischen Szenecodes unterwegs sind, habe man nicht ermittelt.

Unerwünschte Nummern werden dauerhaft gesperrt

Für sie gelte Bestandsschutz. Sie müssten nichts unternehmen. Bei der nächsten Ummeldung würden sie gebeten, ein anderes Kennzeichen zu nehmen. Dann werde die unerwünschte Nummer dauerhaft gesperrt.

Ein Mangel an freien Kennzeichen gebe es im Ortenaukreis nicht, versichert der Leiter der Zulassungsstelle. Dazu trage auch die Wiedereinführung früherer Anfangsbuchstaben bei. Neben OG werden seit der Freigabe 2014 auch LR, WOL, KEL und BH wieder gerne genommen.

Für BH, dem ehemaligen Landkreis Bühl, habe der Ortenaukreis nur einen Teil der verfügbaren Kennzeichen. Die meisten werden von der Zulassungsstelle des Nachbarlandkreises Rastatt vergeben.

BH steht in manchen Kreisen für „blood and honour“

Dass BH ebenfalls ein Nazi-Code sein kann, wissen im Raum Achern und Bühl wohl die wenigsten Fahrzeughalter. In Osterreich steht diese Buchstabenkombination auf der Tabu-Liste, weil sie ein Code für „blood and honour” („Blut und Ehre“) darstellen kann. In Baden-Württemberg sieht man das nicht so.

Der NSU-Untersuchungsausschuss hat in seiner Empfehlung längst nicht alle möglichen Chiffres aufgezählt, die zum Tabu erklärt werden könnten. Nicht verboten sind weiterhin die Zahlen 420, 444, 84, 1919 oder 198, die in Österreich allesamt auf dem Index stehen.

Seit vielen Jahrzehnten werden im Ortenaukreis keine Kfz-Kennzeichen mehr mit den Buchstabenkombinationen KZ, SA, SS, HJ und NS ausgegeben. „Damit ist keiner mehr unterwegs nach der langen Zeit”, ist Franz Benz sicher. Es gebe auch keine Nachfragen nach solchen Nummernschildern.

Das bedeute nicht, dass es keine Rechtsextremisten gebe. Sogenannten Reichsbürger seien im Landratsamt in Offenburg durchaus bekannt. Sie bestünden aber nicht auf die Zuteilung solcher Kfz-Kennzeichen.