Ingo Dregger betreibt in Offenburg die kleinste Sektkellerei Deutschlands

Silvester, Feuerwerk und ein gutes Glas Sekt: für viele Menschen ein unzertrennliches Trio. In der Region wird vielfach sogar mit einem echten „Offenburger“ angestoßen, einem Tropfen, der zuvor tief in einem Gewölbekeller der Innenstadt gereift ist: im Keller der früheren Traditionsbrauerei Mundinger. In seiner Gewölbesektkellerei lässt Ingo Dregger bereits seit mehr als 20 Jahren die Grundweine von rund 30 Winzern und Weingütern zu Schaumweinen heranreifen.

Familiär vorbelastet war Ingo Dregger überhaupt nicht, Reben hatte die Familie keine. Er ist in Offenburg zur Welt gekommen und in Gengenbach aufgewachsen. Doch die Reben und das Weinmachen haben ihn immer interessiert. Hinzu kam, dass seine Schwester mal beim Weingut Metternich in Durbach arbeitete.

Er absolvierte bei der damals noch existierenden Winzergenossenschaft Ortenberg eine Winzerlehre. Über den zweiten Bildungsweg holte er die Fachhochschulreife nach und begann an der Fachhochschule Geisenheim ein Studium in Weinbau und Oenologie, das er als Diplom-Ingenieur abschloss. Da hatte ihn das Sekt-Virus längst gepackt. Er wollte den Versuch wagen, Sekt selbst herzustellen.

Unternehmen wurde 1994 gegründet

1994 hat er in der Klosterstraße 3 sein kleines Unternehmen gegründet, „Deutschlands kleinste Sektkellerei“, wie er gerne scherzte. Doch Ingo Dregger war es sehr ernst damit, hochwertige Sekte herzustellen. Mit 800 Flaschen Apfel-, Riesling- oder Rosé-Sekten war die Jahresproduktion anfangs noch sehr bescheiden.

Gegen Ende der 1990er Jahre folgte der Umzug in das Mundinger-Gebäude beim Parkplatz vor dem Ritterhaus. Dorthin, wo anderthalb Jahrzehnte zuvor noch Hopfen und Malz verarbeitet wurden: Von 1878 bis 1983 wurde bei Mundinger Bier gebraut, ehe das Unternehmen von der Wagner-Brauerei übernommen wurde, die später im Kronen-Brauhaus aufging.

Ingo Dreggers Sektkellerei konnte sich bislang auf einem hart umkämpften Markt gut behaupten. Obwohl der Sektkonsum in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich abgenommen hat, er soll pro Kopf und Jahr bei 3,5 Litern liegen, sei es ihm gelungen, sagt er, langsam, aber sicher, zuzulegen.

40.000 Flaschen im Jahr 2020 hergestellt

2020 hat er rund 40.000 Flaschen Sekt hergestellt, in der Hauptsache bilden die Burgundersorten und der Riesling, „diese klassische Sektsorte“, die Hauptgrundweine. Doch auch Rotsekt, hergestellt aus den Trauben des Blauen Spätburgunders, gehört zum Sortiment. Ob er einen Tropfen ganz besonders hervorheben mag?

„Eigentlich nicht“, sagt der 57-Jährige verschmitzt, „was von mir kommt, ist alles gut.“ Größtenteils ist Dregger der Experte, der für rund 30 Weinbaubetriebe aus der Ortenau den Wein, den diese anliefern, meist zwischen 300 und 40.000 Litern, zu Sekt ausbaut, darunter höchst renommierte Weingüter.

Bei ihm geht das nach der traditionellen Flaschengärung, dem Champagnerverfahren. Nach Anlieferung des Mosts durch die Winzer landen die Weine zu Beginn des langmonaten Reifeprozesses zunächst in Edelstahltanks und später in dickwandigen Flaschen.

Auf einem Rüttelpunkt rüttelt und dreht Ingo Dregger sie am Ende der ganzen Prozedur zwölf Tage lang, mal nach rechts, mal nach links, auf dass die Gärungsrückstände, das Depot, in den Flaschenschlund wandern. Die Flasche wird kurz entkorkt und das Depot herauskatapultiert.

Die Flasche wird wieder aufgefüllt, der Sekt erhält dabei über die so genannte Dosage, ein Wein-Zucker-Gemisch, seinen endgültigen Geschmack: brut, extra trocken, trocken. Zuletzt wird die Flasche wieder verkorkt und verdrahtet. Dreggers Sekte liegen alle bei lediglich acht bis zwölf Gramm Restzucker pro Liter, gehören somit der Kategorie „Brut“ an.