Im Ortenaukreis

Junge Radfahrerin bedient mutmaßlich Handy bei Fahrt und verursacht Unfall in Ortenberg

Laut Zeugenaussagen soll eine 17-Jährige Rennradfahrerin ein Handy in der Hand gehalten haben, als sie am Donnerstagabend einen Pkw in Ortenberg touchierte. Die junge Frau stürzte und verletzte sich leicht.