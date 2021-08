Junge von umgestürztem Förderband lebensgefährlich verletzt

Auf einem Bauernhof in Biberach ist am Mittwochnachmittag ein Junge durch ein Förderband lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind wurde beim Spielen verletzt, als das Gerät umstürzte.

Ein Junge ist im Ortenaukreis von einem umstürzenden mobilen Förderband am Kopf lebensgefährlich verletzt worden. Das Schulkind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg geflogen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Umstände für den Unglücksfall auf dem Bauernhof in Biberach waren zunächst unklar, das genaue Alter des Kindes wollte die Polizei zunächst nicht nennen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der Junge am Mittwochmittag beim Spielen von dem Gerät verletzt. Wieso es genau zu dem Unfall kam, ist nun Gegenstand der Polizeiermittlungen.