Käuflicher Sex: Offenburg rechnet mit mehr Geld in der Stadtkasse

Die Neufassung der Vergnügungssteuer dürfte ab dem 1. Juli deutlich mehr Geld in die Offenburger Stadtkasse spülen. Dieses soll vor allem über eine Steuer für sexuelle Dienstleistungen geschehen, aber auch, und das in einem noch viel höheren Maße, über eine andere Besteuerung von Spielautomaten. Insgesamt rechnet die Stadtverwaltung dadurch mit einem Einnahmeplus von rund 550.000 Euro. Der Haupt- und Bauausschuss hat ihren Vorschlag einstimmig befürwortet.

Gemeinderat verabschiedet neue Vergnügungssteuer am 13. Mai

Die kleinere der beiden Einnahmequellen, der Steuererlös aus sexuellen Vergnügungen und Diensten, nahm in der Ausschusssitzung den größeren Raum ein. Dieser neue „Vergnügungssteuertatbestand“, wie es in der Vorlage der Verwaltung heißt, geht auf einen Beschluss des Gemeinderats von Juli 2021 zurück.

Dabei wurde die Besteuerung für einschlägige Aktivitäten in Bars und Bordellen, Sauna-, FKK- und Swingerclubs sowie in Wohnwagen, Wohnmobilen, Terminwohnungen und ähnlichen Einrichtungen vorgeschlagen. Außerdem wurde die Besteuerung von Erotik- und Sexmessen ins Auge gefasst. Die Satzung muss deshalb neu gefasst werden, sie soll zum 1. Juli in Kraft treten. Der Gemeinderat soll sie am 13. Mai verabschieden.

Steuersatz orientiert sich an Baden-Baden, Freiburg und Rastatt

Bemessungsgrundlage soll die „Veranstaltungsfläche“ sein. Der Steuersatz sieht pro zehn Quadratmeter und Monat auf Vorschlag der Stadtverwaltung 100 Euro vor. Sie orientiert sich dabei an Städten wie Baden-Baden (125 Euro), Freiburg, Rastatt und Ettlingen, Reutlingen, Stuttgart und Ulm (alle 100 Euro). Konstanz und Pforzheim liegen mit 80 Euro etwas darunter.

Georg Zoller, Fachbereichsleiter Finanzen, teilte in der Sitzung mit, dass derzeit in Offenburg sechs Betriebe gemeldet seien. Somit lasse sich ein Steueraufkommen von jährlich rund 50.000 Euro prognostizieren.

Profitiert Beratungsstelle von Mehreinnahmen?

Das Thema „sexuelle Dienstleistungen“ sei „vielschichtiger“, als es die Vorlage erahnen lasse, so Andrea Thomann (Grüne), es gehe schlicht und einfach um Prostitution. Der Gemeinderat möge, so der Wunsch der Fraktion, freiwillig zehn Prozent der erwarteten Mehreinnahmen der Beratungsstelle P.I.N.K. zukommen lassen.

Viel mehr Geld, nämlich jährlich eine halbe Million Euro, soll die beschlossene Änderung der Besteuerungsgrundlage bei Spielautomaten bringen: Bisher wurde das Einspielergebnis der elektronisch gezählten Nettokasse herangezogen, künftig soll es die Bruttokasse sein. Laut einer Umfrage des Gemeindetags handhabten es bereits die meisten Kommunen im Land so. Am Steuersatz, 24 von Hundert, soll sich nichts ändern.

Dass mit Spielautomaten – in Offenburg stehen 250, mit und ohne Gewinnmöglichkeit – viel Geld zu verdienen sei, darauf verwies Bürgermeister Kopp. Ein Automat mache „locker 40.000 bis 50.000 Euro Umsatz pro Jahr“. Der Gesetzgeber habe gut daran getan, die Mindestabstände zwischen Spielhallen zu vergrößern. Es sei wichtig, wie es in der Vorlage heißt, dass die Stadt weiterhin das Ziel verfolgen müsse, „die potenzielle Spielsucht im Stadtgebiet einzudämmen“. Die Vergnügungssteuer, assistierte OB Marco Steffens (CDU), sei somit ein „wichtiges Vehikel der Steuerung“ zum Schutz der Allgemeinheit.