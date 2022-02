Fast acht Jahre ist es her, dass Kappelrodeck nur denkbar knapp einer Katastrophe entgangen war. Ein Sommerunwetter hatte im Juli 2014 im Bereich des Baugebiets Besenstiel in kürzester Zeit solche Wassermassen ins Tal gespült, dass entlang des Ibachs die Straße in großen Teilen komplett zerstört wurde. Damals kamen die Bürger mit dem Schrecken davon. Opfer waren keine zu beklagen. Der Schock des Erlebten sitzt aber auch heute noch bei vielen Einwohnern tief.

Und so sieht Markus Vogel, Fraktionsvorsitzender des CDU-Gemeinderats, den Hochwasserschutz in der Gemeinde als eine wesentliche Verantwortung. Der Bauingenieur mit Schwerpunkt Wasserwirtschaft gilt als ausgemachter Experte in Fragen des Hochwasserschutzes. „Nach meinem Studium habe ich mich intensiv mit dieser Thematik beschäftigt“, sagt Vogel, dessen Arbeit sich seit gut 30 Jahren rund um die Abwasserproblematik dreht. Als Berater ist die Abwasserkanalnetzinstandhaltung sein Fachgebiet.

Als Gemeinderat in Kappelrodeck sieht er die zunehmenden Starkregenereignisse und extremen Wetterphänomene wie das Hochwasser im Ahrtal als Anlass, für Kappelrodeck eine Risikoanalyse zur Hochwassergefahr anzustoßen. „Ein solches Starkregenrisikomanagement-Konzept wird vom Land mit 70 Prozent der Kosten gefördert und beinhaltet neben einer Gefährdungs- und Risiko-Analyse auch ein entsprechendes Handlungskonzept“, erklärt Vogel.

Er weiß, dass sich in Kappelrodeck ein Vorfall wie 2014 jederzeit wiederholen könnte. Dass seither nichts mehr passiert ist, sei laut Vogel doch eher dem Zufall geschuldet und weniger der Vermutung, dass es sich um einen Einzelfall gehandelt haben könnte. An verschiedenen Stellen im Ortsgebiet habe es auch in den zurückliegenden Jahrzehnten mehr oder weniger massive Hochwasserereignisse gegeben, stellt Markus Vogel klar. Dabei sieht er die Acher und den Fautenbach als so genannte Hauptvorfluter.

Nach Starkregenereignis 2014 wurden Maßnahmen umgesetzt

Ganz ähnlich sieht das auch Bürgermeister Stefan Hattenbach (CDU). Straßennamen wie „Venedig“ gebe es in Kappelrodeck nicht ganz zufällig, erinnert er. Klar sei, dass sich mit dem Klimawandel auch die Zeitpunkte, Häufigkeiten und Intensitäten von Wetterereignissen änderten.

„Nach dem Starkregenereignis 2014 hat die Gemeinde Kappelrodeck erstmals in ihrer Geschichte in größerem Umfang in Hochwasser- und Starkregenschutzmaßnahmen investiert“, sagt Hattenbach. Für die örtlichen Verhältnisse seien das wahre „Mega-Projekte“ gewesen, die man zu den größten Infrastrukturprojekten im gesamten Achertal zähle.

Es sei konkret gehandelt und gebaut worden. Am Ibach, am Fautenbach, am Heidenhofbach und am Zinselbach habe die Gemeinde Millionenbeträge in Hochwasserschutz und Starkregenmanagement gesteckt.

Ein Beispiel dafür, dass die Gemeinde das fachliche Vorsorgeprinzip übertreffe, sei die aktuelle Planung im Neubaugebiet Gässelsmatt/Heidenhöf. „Wir sind uns in Rat und Verwaltung unserer Verantwortung nicht nur bewusst, sondern wir werden ihr mehr als gerecht“, ist der Bürgermeister überzeugt. Er spricht vom Konzept „Sponge City“, also einer Schwammstadt. Dabei wird im Baurecht etwa Bauherren auferlegt, als Regenwasserrückhaltung Zisternen anzulegen oder Flachdächer zu begrünen. So könne man bei Starkregen die Abflusssitzen kappen.

Im Haushalt habe man auch Geld bereitgestellt, um ein Notfallkonzept für einen längerfristigen flächendeckenden Stromausfall sowie eine Stabsdienstordnung zu erstellen. „Für Starkregen- und Hochwasserereignisse gibt es Notfall- und Einsatzplanungen der Verwaltung, der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes sowie entsprechende Warn- und Alarmierungssysteme und Ausrüstung. Sie sind praxiserprobt und funktionieren“, so Hattenbach.

CDU-Gemeinderat fordert bessere Notfallpläne

Zufrieden zeigt sich CDU-Ratsmitglied Markus Vogel allerdings noch nicht. Er vergleicht das aktuelle Konzept mit einem „Feuerwehrprinzip – Ich sehe wo es brennt und lösche“. Echte Notfallpläne seien momentan noch nicht verfügbar. „Die CDU-Fraktion hat schon vor etwa drei Jahren auf die Erstellung von Stabsdienstordnung und Notfallkonzepts gedrängt.“ Wohl auch wegen der personellen Überlastung mit anderen wichtigen Aufgaben sei dies bislang noch nicht zur Umsetzung gekommen.

Um ein Notfallkonzept erstellen zu können, sei ohnehin zunächst zu klären, welche Dimensionen und Auswirkungen ein hochwasserbasierter Notfall habe. Genau hierzu brauche es die thematisierte Analyse.

Ein Punkt, den Hattenbach im Gemeindeverwaltungsverband gemeinsam mit Seebach und Ottenhöfen erörtern möchte. Da solle geklärt werden, welchen Erkenntnisgewinn eine weitere Analyse für das Achertal bringen, und ob ein Büro mit der Erstellung eines verbandsweiten Starkregenrisikomanagement-Konzept beauftragt und bezahlt werden solle. Es müsse früh geklärt werden, wer die erfahrungsgemäß kostenträchtigen Optimierungsmaßnahmen bauen solle, und auch, aus welchen Ressourcen sie letztlich bezahlt werden.

Ein Rest- und Lebensrisiko wird bleiben, das liegt in der Natur. Stefan Hattenbach (CDU), Bürgermeister

„Sie sollen schließlich über die Analyse der Situation und das papierne Konzept hinaus in ein ‚Tun‘ münden können – und damit einen tatsächlichen Nutzen für Bürger bringen“, sagt Hattenbach. „Letztlich muss uns bei allem was wir tun bewusst bleiben: Einen absoluten Schutz kann es nicht geben, wir vermindern lediglich das Risiko des Schadeneintritts oder -umfangs. Ein Rest- und Lebensrisiko wird bleiben, das liegt in der Natur.“

Markus Vogel hofft, dass seine Fraktion mit dem Antrag auf die Erstellung einer Risikoanalyse einen Stein ins Rollen gebracht hat. Grundsätzlich sieht er einige Vorsorgemöglichkeiten wie auch der Bürgermeister im Mitwirken der Grundstücksbesitzer. Denn auch er glaubt, dass man mit dem Verzicht auf großflächige Versiegelung sowie dem Einsatz von Gründächern und Zisternen den Rückhalt von Niederschlagswasser unterstützen könne. „Jeder Zentimeter weniger Wasserstand in der Spitze reduziert die Schadenfolgen bei unterliegenden Dritten“, ist er überzeugt.