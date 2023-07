In der „Alde Brennküch“ in Kappelrodeck ist wieder Leben. Es duftet gut, wenn man abends hineinkommt und die ersten Gäste ihre Essensbestellungen aufgegeben haben. „So muss ein Schnitzel sein“, haben die neuen Wirtsleute Daniela und Thilo Reuter auch schon als Kompliment von einem Gast gehört.

Verpächter freut sich über geregelte Nachfolge

Kein Wunder, möchte man sagen, denn Daniela Reuter kocht wie „Us Omas’s Kich“. So steht es über der Speise- beziehungsweise Vesperkarte. Seit dem 21. April betreiben die Wirtsleute Reuter das Gasthaus mitten in Kappelrodeck am Marktplatz. Verpächter Ernst Rentschler ist glücklich darüber, dass er wieder ein Pächter-Ehepaar finden konnte, womit die Gasthaustradition „Alde Brennküch“ in dem Fachwerkhaus fortgeführt wird.

Expertise aus Brenners Parkhotel

Daniela Reuter ist die Köchin, Thilo Reuter ist für den Restaurantbetrieb zuständig. Da kennt er sich als gelernter Kellner beziehungsweise Restaurantfachmann aus, denn in diesem Metier hat er viele Jahre lang gearbeitet, darunter elf Jahre in Brenners Parkhotel. Zuletzt hatte er sich selbstständig gemacht und in Sinzheim in einem großen Supermarkt ein Lokal betrieben.

Da der Supermarkt schloss und damit stellte sich für die beiden die Frage: Wie geht es weiter? Denn mit der Schließung des Marktes war die Laufkundschaft weg und damit warf der Gastronomiebetrieb nicht mehr genug ab.

Die beiden bekamen mit, dass in Kappelrodeck die Wirtsleute Renate und Hans Späth Ende März aufhörten. So sagte Thilo Reuter zu seiner Frau: „Komm, da fahren wir hin und schauen uns das Gasthaus mal an.“ Es passte: Die Speisekarte entsprach in etwa dem, was sie selbst in ihrem Lokal angeboten hatten. Von der Größe her sahen sie, dass sie den Gastronomiebetrieb bewältigen können.

Ihren Vertrag in Sinzheim konnten sie auflösen und somit in Kappelrodeck neu anfangen. Auch wenn die Speisekarte ähnlich klein, aber fein ist wie bei ihren Vorgängern, wollen sie diese auf keinen Fall kopieren.

Dass Elsässer bei uns Flammkuchen bestellen, deute ich als gutes Zeichen. Thilo Reuter

Gastronom

Das Angebot reicht vom Bauernschmaus über Schnitzel, Maultaschen und Wurstsalat bis zu „Omas Brägele mit Bibbeleskäs“ und zu verschiedenen Salaten. Flammkuchen gibt es auch, wozu Thilo Reuter mitteilte: „Also, wenn ich wahrgenommen habe, dass Elsässer bei uns Flammkuchen bestellen, dann deute ich das als gutes Zeichen.“ Daniela Reuter ergänzte: „Selbstverständlich machen wir alles frisch.“ Weine und Bier kommen von regionalen Produzenten.

Wirte freuen sich über neue Kunden und Feedback

„Wir sind nett aufgenommen worden“, berichteten die beiden Wirtsleute. „So sind wir bisher jeden Tag mit Freude nach Kappelrodeck gefahren.“ Nun freuen sie sich darauf, mehr und mehr die Kappler und auch andere Gäste kennenzulernen. Sie selbst sehen sich noch insofern in der Anlaufzeit, dass sie verbessern wollen, wo sie Potenzial sehen. Daher wünscht sich Thilo Reuter: „Komme, reischnuppere und wenn was nit passt, eifach sage.“