Frau und Kleinkind überstehen Unfall in Kappelrodeck unverletzt

Eine missachtete rote Ampel hat am Donnerstagvormittag zu einem Unfall in der Ibergstraße in Kappelrodeck geführt. Wie die Polizei berichtet, ignorierte eine Pkw-Fahrerin das Rotlicht und fuhr gegen 11.20 Uhr von der Ibergstraße auf die L87 ein. Direkt auf der Kreuzung stieß sie mit einem Fahrzeug mit Anhänger zusammen, welches Grün hatte.

Das Fahrzeug der Unfallverursacherin drehte sich und kam in einer Leitplanke zum Stehen. Die Fahrerin und ein ebenfalls im Wagen sitzendes Kleinkind wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, blieben allerdings unverletzt. Am Anhänger des Gespanns entstand ein Totalschaden, auch ein darauf befindlicher Pkw wurde beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich an allen Fahrzeugen insgesamt auf 13.500 Euro. Die Polizei ermittelt derzeit zum genauen Unfallhergang.