Gemeinde Kappelrodeck warnt: Brot schadet Wassertieren

In Kappelrodeck hat jemand eimerweise Brotreste ausgekippt, offenbar um Tiere zu füttern. Das nimmt die Gemeinde zum Anlass, um vor übermäßiger Fütterung zu warnen.

Appell an die Bürger

Fautenbach, Acher, Teich im Kurpark Waldulm: Verschiedene Gewässer in Kappelrodeck sind besonders in der heißen Jahreszeit ein Paradies für Menschen, und auch die Tierwelt fühlt sich wohl: Fische und Wasservögel tummeln sich in den Gewässern.

Doch diesen droht Ungemach: Durch übermäßige Fütterung wird der Bestand auf ein unverträgliches Maß erhöht, worunter dann die Tiere und ihr Biotop zu leiden haben. Darauf weist die Kappelrodecker Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung hin.

Zudem werden durch die vielen von den Tieren nicht verzehrten Lebensmittelreste Ratten angezogen, die sich aufgrund der guten Futtersituation dann vermehren, wie der Bauhof der Gemeinde zu berichten weiß. Der hohe Tierbestand, Ratten und herumliegende Lebensmittelreste- das könnte schlimmstenfalls auch zu hygienischen Gefahren für die menschlichen Nutzer führen.

Tierfreunden sind sich Folgen nicht bewusst

Die Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass die aktuell übermäßigen Fütterungen gut gemeint sind, deren Folgen sind den Tierfreunden wohl nicht bewusst.

„Niemand wird einschreiten, wenn ein Kind mit einem Stück Brezel oder Brot Enten füttert, die Fütterung mit kiloweise Gebäck-Resten ist allerdings nicht nur schädlich, sondern auch untersagt: Nach der Polizeiverordnung ist die Fütterung von Wildtieren auf öffentlichen Flächen verboten und eine Ordnungswidrigkeit“, so der Kappelrodecker Ordnungsamtsleiter Franz Berger. Er appelliert deshalb, im Sinne von Mensch und Tier auf Fütterungen zu verzichten.