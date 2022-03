Jeden Sonntag läutet Christoph Lettner die Glocke der Blosenkopfkapelle in Kappelrodeck. Als Mahnung für den Frieden – besonders in der aktuellen Zeit. Nun haben Ehrenamtliche die Kapelle auf Vordermann gebracht.

Die Glocke der Friedenskapelle auf dem Blosenkopf klingt weit ins „Kappler Tal“ hinein. Seit über 65 Jahren mahnt sie als Vermächtnis junger Kriegsheimkehrer aus den Zinken Bernhardshöf und Steinebach inständig für Frieden, Gerechtigkeit und Menschlichkeit, was angesichts des brutalen Krieges dringender denn je ist.

Dieses Vermächtnis halten die Familien am Fuße des Blosenkopfes von den Bernhardshöf und aus dem Steinebach lebendig. Seit 2005 macht sich Christoph Lettner jeden Sonntag in aller Früh auf den Weg hinauf zur Kapelle, um die Glocke mit Namen „Regina“ pünktlich um 6 Uhr zu läuten. In diesen Tagen macht er das insbesondere für die Menschen in der Ukraine und deren sehnlichstem Wunsch nach Frieden.

Es ist ein treuer Dienst, den der „Glöckner vom Blosenkopf“ schon so lange wahrnimmt und den die Mitbürger auch zu schätzen wissen. Nun musste die Glocke und ihre Aufhängung überprüft und repariert werden, nachdem über die sechs Jahrzehnte hinweg der Zahn der Zeit an ihr nagte. So musste an der Stelle, wo das Zugseil an der Aufhängung der Glocke angebracht ist, ein neues Bauteil angebracht werden.

Die Lösung des Problems hielt Hubert Pfeifer bereit, er begutachtete mit Christoph Lettner den Glockenturm und fertigte in ehrenamtlicher Arbeit eine entsprechende Metallplatte und brachte sie an Ort und Stelle an.

Dazu musste er von außen mit einer Leiter über das Dach zum Glockenturm, alles funktionierte bestens und die Glocke wird auch in den nächsten 65 Jahren läuten. Dafür sorgen die Nachfahren der damaligen Heimkehrer bereits in der Enkelgeneration, denn sie pflegen die Kapelle das Jahr über und tun alles, damit die Kapelle ein gern besuchter und würdiger Ort hoch über dem „Kappler Tal“ bleib.

Kriegsrückkehrer gaben Anstoß für Bau der Kapelle in Kappelrodeck

Es waren die jungen Männer, Otto Hund, Wilhelm Maier und Richard Schneider, die 1947 gesund und glücklich aus dem Krieg heimkehrten, die unfassbaren Schrecken überlebten und aus Dankbarkeit den Anstoß zum Bau einer Kapelle gaben. Die Kapelle wollten sie der Mutter Gottes weihen und sie sollte im Gedenken an die vielen Millionen Tote der Weltkriege errichtet werden, aber auch als Mahnung gegen Krieg und für Frieden auf der Welt. Kaum war der Wunsch ausgesprochen, wurden sie von vielen Mitbürgern unterstützt.

Die Gemeinde stellte ein Grundstück bereit und 1955 wurde der Grundstein für die Kapelle gelegt, für die Maurermeister Albert Sutterer und Zimmermeister Nikolaus Maier die Pläne fertigten. Viele fleißige Helfer vor allem aus den Reihen der legendären und bis heute bekannten „Elfer-Messe“ waren fleißig zur Stelle.

Am Pfingstsonntag, 20. Mai 1956, war der große Festtag, als Dekan Hugo Gehrig im Beisein von über 1.000 Menschen das Kleinod weihte. Weithin war die Glocke zu hören, die Regina und Karl Hund stifteten und die nur zu besonderen Anlässen, zu Gottesdiensten und vor allem sonntags um 6 Uhr geläutet wird.

Der erste Glöckner war Heinrich Spinner, dann folgten Felix Glas, Otto Hund und Christoph Lettner, der Sonntag für Sonntag auf den Blosenkopf pilgert, am Glockenseil zieht und eine wichtige Friedensmission fortsetzt. „Möge diese Gnadenstätte Krieg, Not und Elend fernhalten, und unserer Heimat eine immerwährende Beschützerin des Friedens sein“, so der Wunsch auf der Urkunde im Grundstein, dessen Erfüllung dringender denn je ist.