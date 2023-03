Großeinsatz in der Ortenau: Bundespolizei durchsucht mehrere Gebäude

Großeinsatz für die Bundespolizei im Ortenaukreis. Seit 6 Uhr durchsuchen Polizeibeamte mehrere Gebäude in der Region, unter anderem ein ehemaliges Hotel in Kappelrodeck sowie weitere Gebäude in Renchen und in Oberkirch. Dies bestätigte auf Anfrage dieser Redaktion der Sprecher der Bundespolizei in Offenburg, Dieter Hutt.

Weitere Angaben zum Umfang der Durchsuchungen und der Zahl der eingesetzten Beamten könne er noch nicht machen. Im Verlaufe des Tages werde man eine mit der Staatsanwaltschaft abgestimmte Erklärung veröffentlichen.

Hintergrund der Ermittlungen, die auch zeitgleiche Durchsuchungen im Saarland umfassen, ist der Verdacht des schweren Bandendiebstahls. Inwieweit die Objekte in der Ortenau damit im Zusammenhang stehen, ließ Hutt am Morgen angesichts der noch laufenden Aktion offen.

Beamte des Polizeipräsidiums Offenburg sind an dem Einsatz nicht beteiligt, es handle sich um ein Ermittlungsverfahren der Bundespolizei, sagte ein Sprecher.