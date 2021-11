Kappelrodeck: Autofahrerin mit 2,0 Promille flüchtet nach Zusammenstoß vom Unfallort

Nachdem eine 61-jährige Autofahrerin mit einem Promillewert von 2,0 in ein geparktes Fahrzeug gestoßen ist, hat sie sich vom Unfallort abholen lassen, sodass die Beamten sie daheim aufsuchen mussten.

In der vergangenen Nacht

Eine 61-jährige Autofahrerin hat in der vergangenen Nacht einen Gesamtschaden von 1.000 Euro und mehrere Anzeigen zu verantworten, da sie mit 2,0 Promille in ein geparktes Auto in Kappelrodeck stieß und daraufhin vom Unfallort flüchtete.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg informierte, fuhr die Frau gegen 0.25 Uhr gegen einen geparkten VW-Golf. Im Anschluss ließ sie sich mit zwei weiteren Insassinnen vom Unfallort abholen.

Durch eine aufmerksame Zeugin konnte die 61-Jährige durch die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden.

Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, sodass in der Folge eine Blutentnahme angeordnet wurde. An den beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Außerdem erwarten die 61-Jährige nun mehrere Anzeigen.