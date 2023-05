Kappelrodeck: Betrunkene verursacht wohl Unfall und flieht

Eine Autofahrerin ist offenbar am Montag in Kappelrodeck gegen ein anderes Auto geprallt. Sie war zu diesem Zeitpunkt laut der Polizei stark alkoholisiert.

Eine Frau soll am Montag in Kappelrodeck unter dem Einfluss von Alkohol ein geparktes Auto beschädigt haben. Laut einem Zeugenbericht sei die Frau gegen 13 Uhr in der Pfarrbergstraße gegen ein anderes Auto gefahren, teilte die Polizei mit.

Anschließend sei sie trotz der Aufforderung zum Anhalten geflohen. Die Polizei habe daraufhin ermittelte und die Frau zuhause angetroffen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr laut der Mitteilung einen Wert von über 1,5 Promille.

Anschließend hätten die Beamten noch zwei Bluttests durchgeführt, hieß es weiter. Die Frau habe aufgrund des Vorfalls ihren Führerschein abgeben müssen.