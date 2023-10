Ein Verletzter: Autos prallen in Kappelrodeck zusammen

Ein Autofahrer hat am Dienstag in Kappelrodeck die Vorfahrt einer Frau missachtet. Beide mussten anschließend ins Krankenhaus.

Zwei Autos sind am Dienstag in Kappelrodeck zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, waren eine Frau und ein Mann an dem Unfall beteiligt.

Zunächst fuhr die Frau gegen 16 Uhr auf der Straße Ruhmatt in Richtung Sasbachwalden. Als der Mann aus der Bronnmattstraße auf die Landstraße abbog, kam es zum Zusammenprall. Den Informationen der Polizei zufolge hatte der Mann die Vorfahrt der Frau missachtet.

Schaden beträgt 15.000 Euro

Bei dem Unfall verletzte sich der Mann. Rettungskräfte versorgten ihn anschließend. Die Frau wurde mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.