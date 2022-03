Kappelrodecks Partnergemeinde

Venedig am Rand der Vogesen: Rosheim feiert Karneval

In den Straßen des elsässischen Städtchens Rosheim geht es an einem Wochenende im März bunt zu: Wenn die Fastnachter ihre Kostüme gerade weggepackt haben, findet in der französischen Partnergemeinde von Kappelrodeck ein venezianischer Karneval statt, der viele Fotografen anlockt.