Michael Glatz hat 1964 in Waldulm dokumentiert – Sohn digitalisiert Archivschatz

Michael Glatz hat das Jahr 1964 in Waldulm auf Schmalfilm festgehalten. Seine Filme wurden digitalisiert und werden am 30. Dezember in der Pfarrberghalle gezeigt.

Der langjährige, ehemalige Chorleiter des Waldulmer Kirchenchores, Michael Glatz, kam 1959 als junger Lehrer nach Waldulm und fand dort seine Heimat. 1964 kam ihm die Idee, das Geschehen eines Jahres im Ort auf Schmalfilm festzuhalten.

„Es war wohl eine Schnapsidee“, teilte er im Gespräch mit. „Ich hatte mir eine neue, für damalige Verhältnisse hochwertige Schmalfilmkamera angeschafft und wollte damit einen größeren Film machen. So habe ich dann zu Beginn des Jahres einfach mal angefangen zu filmen und es hat mich so gepackt, dass ich nicht mehr aufgehört habe.“

Auf diese Weise ist im Verlauf des Jahres 1964 ein rund eine und eine dreiviertel Stunde langer Film entstanden, der in 45 Szenen unterschiedliche Themen in Waldulm aufarbeitet. Der Film beginnt mit dem Jahresanfang, mit Altentag, Sternsinger und Winter auf der Schwend. Er geht über Frühling, Fronleichnam und verschiedene Ernten in den Sommer mit Kurbetrieb und Rebwegbau in der Rußhalde und in den Herbst mit Weinlese, Rübenernte, Allerheiligen-Allerseelen bis in den Winter mit dem ersten Schnee, Nikolaus und Weihnachten und schließlich mit der Silvesterfeier in der Kirche.

Damaliger Schmalfilm inzwischen digitalisiert

Da es ein ereignisreiches Jahr war, sind die Grundsteinlegung und der Bau des Kindergartens dokumentiert, der Bau der Oberbergstraße, der Bau und die Einweihung der landwirtschaftlichen Lagerhalle und andere Ereignisse mehr. Man erhält Einblick in den Steinbruch und das Schotterwerk Ossola, ist beim Sportfest des ehemaligen FSV Waldulm dabei und schaut den Holzmachern zu.

Dank Sohn Martin Glatz ist der damalige Schmalfilm inzwischen digitalisiert. Er wird am 30. Dezember um 18 Uhr in der Pfarrberghalle gezeigt. Veranstalter ist der Bauförderverein St. Albin Waldulm. Der Eintritt zur Filmvorführung ist frei, Spenden werden erbeten. Sie kommen der Renovierung der Orgel in der katholischen Pfarrkirche St. Albin zugute. Da die Freiwillige Feuerwehr zu diesem Termin in diesem Jahr kein Theaterstück aufführt, bot sich die Alternative der Filmvorführung für die Öffentlichkeit an.

Michael Glatz zeigte seinen Film das erste Mal am 2. Mai 1964 bei einem Eintritt von einer Mark. „Ich hatte zur Erstellung des Films viele Ausgaben“, erinnert er sich. „Man muss sich vorstellen, ein Film Kodak color kostete damals 20 Mark und reichte nach dem Zurechtschneiden für ungefähr vier Minuten Schmalfilm. Und daher war ich dankbar, dass mich Vereine, Kirche, Gemeinde und Schule unterstützten.“ Alle Filmaufnahmen wurden ohne Stativ frei aus der Hand gedreht. Für Innenaufnahmen setzte Michael Glatz spezielle Filme ein und da er auch Filmsequenzen mit Originalton drehte, hatte er ein tragbares Tonbandgerät dabei.

Auf der anderen Seite benötigte er für Innenaufnahmen künstliches Licht und war so manchmal in dem Dilemma: Licht oder Originalton. „Hier und da muss mir wohl auch jemand geholfen haben, so dass beides ging“, meinte er im Rückblick. Eine Heidenarbeit, so Michael Glatz, war das Synchronisieren von Ton und Bild. Denn die Super 8 – Filmtechnik mit Tonspur kam erst zwei Jahre später auf den Markt.

Diesen Komfort hatte Michael Glatz also nicht und so musste er in akribischer Kleinarbeit die Originaltöne und insbesondere auch die unterlegte Musik auf Tonband mit seinen Filmsequenzen in Einklang bringen. „Heute bin ich dankbar, dass meine Jahreschronik 1964 in meinem Filme-Archiv überhaupt wieder aufgetaucht ist und digitalisiert werden konnte. Die Filmrollen haben mir vor fast 60 Jahren viel Freude, aber auch einige Sorgen und Mühen bereitet“, ließ er bei der ausschnittweisen Vorstellung des digitalisierten Films im Ratssaal des Waldulmer Rathauses lächelnd wissen.