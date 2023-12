Private Profi-Feuerwerke erfreuen in Kappelrodeck die Bevölkerung

Der Bürgermeister von Kappelrodeck, Stefan Hattenbach, ist ein großer Fan der ungewöhnlichen Feuerwerke in seiner Kommune. Im Interview erläutert er die Vorteile dieser zentralen Silvester-Aktionen.

Die Feuerwerke kosten die beiden Initiatoren mehrere tausend Euro. Wir unterstützen die Initiative organisatorisch, indem wir „Sammelstelle“ sind und für das Spenden werben. Die Feuerwerke entstehen zwar aus Eigeninitiative, sind aber mit uns abgestimmt und von uns genehmigt. Zeit und Ort werden kommuniziert. Letztlich sind sie öffentlich und ganz bewusst für die Allgemeinheit konzipiert. Das lässt sich auch aus den „Abbrenn-Orten“ ablesen. In Kappelrodeck hat das vielfältige Miteinander und die enge Verwebung von bürgerschaftlichem Engagement und Gemeinde Tradition: Wir sind eins. Und das ist gut so. In anderen Orten werden zu verschiedenen Gelegenheiten Feuerwerke veranstaltet – durch und auf Kosten der Städte und Gemeinden.

Hattenbach

Die Feuerwerke sind nicht mit dem vergleichbar, was man als Laie in Bau- und Supermärkten erwerben kann. Und sie werden von den beiden Profis perfekt orchestriert. Als Bürger kann ich also ganz entspannt und ohne eigenes Zutun von vielen Stellen der Gemeinde aus die außergewöhnlichen Feuerwerke genießen. Ich erspare mir zudem verbrannte Finger, Brandlöcher in der Jacke und das Auffegen und Aufräumen. Da so das private Böllern in Wohngebieten etwas reduziert wird, ist das nicht nur ein super Service für Bürger und die anreisenden Zuschauer aus der Region. Es ist auch im Sinne von Brand-, Tier- und Umweltschutz. Für uns also ein guter Kompromiss mit großem Mehrwert, der sich pragmatisch am Machbaren orientiert.