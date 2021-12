Das Jahr 2021 war für die Emil Scheibel Schwarzwald-Brennerei aus Kappelrodeck ein ganz besonderes Jahr. Das 1921 von Emil Scheibel gegründete Familienunternehmen feierte seinen 100. Geburtstag. Im Gespräch wirft Geschäftsführer Raphael Sackmann einen Blick zurück und in die Zukunft des Unternehmens.

Im Interview mit Raphael Sackmann

Herr Sackmann, wofür steht die Marke Scheibel nach 100 Jahren Firmengeschichte?

Raphael Sackmann: Seit 100 Jahren ist das Unternehmen Scheibel in Familienhand, mit Michael und Martina Scheibel heute in dritter Generation. Wir brennen im Schwarzwald für das, was wir tun und verleihen einem traditionellen Handwerk einen frischen Geist. Bei der Herstellung unserer Produkte folgen wir dem Grundsatz: Gutes braucht Zeit und alles hat seine Zeit, der Genuss steht stets im Mittelpunkt. Mit unseren Bränden und Geisten, Likören und Spirituosen möchten wir unsere Kunden begeistern und immer wieder aufs Neue überraschen.

Wir stehen für echtes Handwerk und sind seit Jahren Mitglied im Verband Deutscher Manufakturen. Viele Arbeitsvorgänge werden wie zu Emils Zeiten bis heute noch von Hand gemacht. Vom Anfeuern der Brennerei ALTE ZEIT bis hin zum Etikettieren von Sondereditionen oder dem Binden der Flacons. Auf diese Weise gelingt es uns, dass sich unsere Premium-Brände schon äußerlich für den Konsumenten spürbar von den Massenprodukten vieler Mitbewerber unterscheiden.

Besonderen Wert legen wir bei Scheibel auf die Partnerschaften zu den regionalen Obstbauern in der Ortenau und setzen uns für den Erhalt der Kulturlandschaft ein. Durch den Einkauf von Früchten aus Streuobstbeständen fördern wir indirekt die Pflege und den Anbau von alten, heimischen Obstarten wie beispielsweise Zibarten, Bühler Zwetschgen und Schwarzwälder Süßkirschen.

100 Jahre Scheibel - worauf sind Sie rückblickend besonders stolz?

Raphael Sackmann: Mittlerweile, und das dürfen wir sicherlich mit Stolz zum Ausdruck bringen, gehört das Unternehmen Scheibel zu den bekanntesten Premium-Obstbrand-Marken in Deutschland. Unsere Produkte sind von Sylt bis München im Fachhandel und der Gastronomie vertreten. Man findet Scheibel im Bundespräsidialamt, in der Business Class bei Lufthansa, im KaDeWe in Berlin aber auch in der Spitzengastronomie wie beispielsweise der „Traube Tonbach“ oder dem „Bareiss“ in Baiersbronn.

Neben Likören, Klassikern und Obstbrand-Spirituosen bieten wir Produkte mit internationalem Flair an Raphael Sackmann, Geschäftsführer

In 100 Jahren haben wir verschiedene Produktinnovationen auf den Markt gebracht wie zuletzt unsere PREMIUMplus Moor-Birne. Diese Entwicklungen haben die Obstbrand-Branche beeinflusst und den Bereich der klassischen Obstbrände aus unserer Sicht positiv belebt.

Neben Likören, Klassikern und Obstbrand-Spirituosen bieten wir Produkte mit internationalem Flair an, wie unseren EMILL Single Malt Whisky. Die Wiedereröffnung der Scheibel Mühle als Whisky-Brennerei war ein wichtiger Meilenstein in unserer Firmengeschichte und macht uns besonders stolz. Denn genau hier hat unsere Firmengeschichte ihren Anfang genommen.

Es waren die Bauern, die zu Emils Zeiten den Mahl-Lohn lieber in Naturalien wie Kirsch- oder Zwetschgenwasser zahlten, und Emil damit auf die Idee brachten mit Schnaps zu handeln. 1921 etablierte er dann seine eigene Obstbrennerei im Grünen Winkel 32.

Der Erfolg der letzten 100 Jahre ist aber natürlich zu einem großen Teil auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken Raphael Sackmann, Geschäftsführer

Worauf ist der Erfolg der Vergangenheit zurückzuführen?

Raphael Sackmann: Eine wichtige Entscheidung rückblickend war, dass wir uns früh für eine Ausrichtung auf das Premium-Segment entschieden haben. Gerade in Krisenzeiten, das sehen wir in der aktuellen Situation einmal mehr, setzt sich die Marke durch, denn sie schafft Vertrauen.

Der Erfolg der letzten 100 Jahre ist aber natürlich zu einem großen Teil auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken. Viele von ihnen sind oder waren Jahrzehnte bei uns und haben die Entwicklungen und Produktinnovationen mitgetragen. Nicht nur ihr Engagement schätzen wir sehr, auch, dass sie sich mit Ideen einbringen und die Marke Scheibel nach außen bestens vertreten.

Wo sehen Sie das größte Entwicklungspotential für das Unternehmen und die Marke? Was werden die nächsten 100 Jahre Scheibel bringen?

Raphael Sackmann: Produktinnovationen sind das, was uns auch die nächsten Jahre antreiben wird, denn Scheibel steht bis heute für gelebten Pioniergeist. Nicht nur im Obstrand-Segment, sondern auch im Bereich Whisky haben wir einiges in Planung, was unseren Bekanntheitsgrad erhöhen und die Marke weiter stärken wird.

Dabei setzen wir weiterhin auf unsere Partnerschaft mit Fachhandel und Gastronomie. Insbesondere den Bereich Gastronomie möchten wir zukünftig stärken und ausbauen. Darüber hinaus ist uns der direkte Kontakt zu unseren Konsumenten sehr wichtig. Über die Social Media Kanäle wie Facebook und Instagram haben wir in den letzten Jahren eine große Fan-Gemeinde aufgebaut und können so direkt in den Markt hineinfühlen, auch um Trends frühzeitig zu erkennen.





Was würde Firmengründer Emil Scheibel heute über sein Unternehmen sagen? Wäre er von allen Entwicklungen begeistert?

Raphael Sackmann: Emil war ein echtes Schwarzwälder Original und ist selbst oft ungewöhnliche Wege gegangen. Er wäre ganz sicher positiv überrascht, was aus seinem Unternehmen in 100 Jahren geworden ist und von den Produkten, die wir heute in unserem Sortiment führen.

Alles unter 50 Prozent ist Weihwasser! Emil Scheibel, Firmengründer

Wenn man bedenkt, dass man zu Emils Zeiten auf fünf bis sechs Klassiker setzte wie Kirsch, Obstwasser oder Mirabell, wäre er vermutlich erstaunt, dass wir aktuell circa 70 unterschiedliche Sorten im Programm führen.

Eine Kleinigkeit würde er aber ganz sicher kritisieren, ohne dabei ein Blatt vor den Mund zu nehmen: Destillate unter 50 Prozent Vol. zu verkaufen war für ihn damals nicht vorstellbar. „Alles unter 50 Prozent ist Weihwasser!“, soll unser Firmengründer einmal gesagt haben. Aber wir sind uns sicher, dass wir ihn mit dem 56-prozentigen Acher-Kirsch aus unserer Serie ALTE ZEIT versöhnlich stimmen könnten.





Mit welchem Produkt sollte man also zum 100. Geburtstag anstoßen?

Raphael Sackmann: Emil würde ein klassisches Kirschwasser, vermutlich unseren ALTE ZEIT 56-prozentigen Acher-Kirsch, wählen. Mein ganz persönlicher Favorit ist hingegen ALTE ZEIT Gelbe Bergpflaume oder ein EMILL Single Malt Whisky Kraftwerk.

Aber letztendlich sind Geschmäcker doch ganz verschieden und jeder sollte genau mit dem Scheibel-Produkt gemeinsam mit uns anstoßen, das ihm persönlich am besten schmeckt. In unserem Sortiment findet sich für jeden Geschmack das passende Produkt. In diesem Sinne: Auf ein Glas und die nächsten 100 Jahre!