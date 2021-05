Wer an einer Mühle im Achertal eine Rast einlegt, beim Bäcker coronabedingt ansteht oder hinauf auf den Karlsruher Grat steigt, wird ab Pfingsten ganz besondere und sehr persönliche „Wegweiser“ mit einem QR-Code entdecken.

Dabei handelt es sich um „Segenstankstellen“, die Jugendliche aus der Seelsorgeeinheit zwischen Seebach und Waldulm, Ottenhöfen und Kappelrodeck aufstellten und die Teil einer erstmaligen, bundesweiten und ökumenischen Aktion zum Thema „Ich brauche Segen“ sind.

Über das ganze Achertal hinweg und durch alle Gemeinden haben viele Jugendliche in Begleitung der pastoralen Mitarbeiterinnen Gisela Ehrhardt und Andrea Maier 100 solcher „Tankstellen für die Seele“ und „Zeichen gegen Kraftlosigkeit“ aufgestellt.

Die Segenstankstellen stehen gut sichtbar an ganz unterschiedlichen Stellen, aber überall dort, wo Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihre alltäglichen Wege aus unterschiedlichen Gründen einschlagen.

„Ich finde das voll cool, dass wir den Segen überall hinbringen, und aufbauende Worte sind gerade jetzt in der Corona-Zeit wichtig“, so Emely Schneider. „Ich brauche Segen für meinen Glauben, und für Jugendliche ist es etwas anderes, als in die Kirche zu gehen und dort den Segen zu bekommen“, meinte Dennis Springmann.

„Für Jugendliche ist es gut, dass sie nicht so einen langen Text lesen müssen und sie Segen mit dem Handy bekommen können und sich behütet wissen“, meinte Alexa Schneider. Die „Segenstankstellen“ können an täglichen Wege zum Kindergarten und zur Schule, zum Einkaufen und zur Arbeitsstelle sein.

Über QR-Codes an den Segen

Manche werden die Einladung zu einem guten Segenswort auch beim Wandern, beim Sport oder ganz zufällig beim Gang durch ihren Heimatort entdecken. Dann ist es ganz einfach. Mit dem Handy muss der QR-Code eingescannt werden, es öffnet sich ein Link und über diesen kommt der Interessierte auf eine Internetseite.

Er kann sich dann den Segenswunsch vorlesen lassen oder selbst lesen, wie bei der „Seelentankstelle“ bei der historischen „Rainbauern-Mühle“ in Furschenbach: „Wohin du auch unterwegs bist, Gott lässt dich nicht im Stich, er behüte und beschütze dich.“

Es ist dies ein Segen der etwas anderen Art, in der freien Natur, an der frischen Luft und mit digitaler Unterstützung. Auf jeden Fall sind es zutiefst hoffnungsvolle und ermutigende Worte, nach denen sich coronamüde, genervte, sorgenvolle und leidende Menschen über alles sehnen.

Auch mit Postkarten werden Segen verbreitet

Wer in Waldulm eine Segensrast einlegt, darf einen von Jugendlichen gebastelten Engel mit einem aufbauenden Segensspruch mitnehmen. Außerdem werden in den katholischen Pfingstgottesdiensten Postkarten mit den Segens-Stickern weiter unter die Mitfeiernden verteilt.

Diese Postkarten können die Gottesdienstbesucher in die Briefkästen von Menschen einwerfen, von denen sie wissen, dass sie den Segen gut gebrauchen können. Auf den Karten kleben jeweils drei Aufkleber, die die Beschenkten dann wiederum an weitere Menschen verschicken können.

„Ich brauche Segen – Zeichen setzen gegen Kraftlosigkeit“, so das Leitthema der bundesweiten ökumenischen Aktion, an der sich auch die Erzdiözese Freiburg und die Evangelische Landeskirche in Baden mit verschiedenen anderen christlichen Kirchen und Werken beteiligen.

Die Idee zu der ökumenischen Initiative hatte Simone Enthöfer, Landespfarrerin für Missionale Kirche im Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung der Evangelischen Kirche im Rheinland. Nach ihrer Intention sollen alle Interessierten durch die Segensworte eine Stärkung erfahren können, gleich welcher Religion oder Konfession sie angehören.