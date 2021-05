Steinbruch in Kappelrodeck-Waldulm steht in den Startlöchern für die Erweiterung

Armin Ossola, Inhaber des Steinbruchs in Waldulm steht an der Kante. Vor ihm geht es rund 30 Meter in die Tiefe. Ein Bagger und ein Tieflader ziehen unten in der Grube laut rumpelnd ihre Bahnen, tragen loses Gestein vom Hang ab und fahren eine Ladung nach der anderen nach oben.

„Da hat es neulich einen Felsrutsch gegeben. Das Material wird derzeit weggeräumt. Daneben wird gesprengt, wenn es soweit ist“, sagt Ossola und zeigt auf die Wand, die sich auf der anderen Seite des mehrere hundert Meter breiten Loches auftürmt.

Genehmigung liegt vor