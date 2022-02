In einer Kapelle am Mummelsee können sich Paare am Valentinstag den „Segen für die Liebe“ holen. Der Valentinstag hat für Rupert und Doris Bäuerle aus Kappelrodeck keine Bedeutung. Trotzdem sind sie bei der Aktion dabei.

Liebe liegt in der Luft! Denn am Montag ist Valentinstag und damit der Festtag für Verliebte, an dem Männer für ihre Partnerinnen rote Rosen kaufen, Frauen ihren Liebsten mit Herzchen aus Schokolade verwöhnen oder beide sich mit romantischer Zweisamkeit beschenken.

Ganz andere „Augenblicke für die Liebe“ können Paare am Valentinstag, 14. Februar, um 19 Uhr im „Achertäler Dom“ in Kappelrodeck erleben, sich neu ihrer Partnerschaft vergewissern und sich gegenseitig einen „Segen für die Liebe“ schenken. Gleiches Angebot besteht am Montag für alle Interessierten von 16 bis 18.30 Uhr in der Kapelle St. Michael am Mummelsee.

So sind Paare oder Familien zu einem Spaziergang um den Mummelsee eingeladen, dazu erhalten sie vom Team der „Kirche im Nationalpark“ um Helga Klär die Broschüre „Seerundgang für zwei, die sich mögen“. Start ist vor der Kapelle und wer Lust hat, kann sich danach einen persönlichen Segen für ihre Liebe und Zuneigung zusprechen.

Paare wollen sich an Valentinstag in Kappelrodeck segnen lassen

Dass am Montag Valentinstag ist, der „Heilige der Zärtlichkeit“ verehrt wird und Verliebte sich nach einem alten Brauch und in Anlehnung an einen christlichen Märtyrers aus dem 3. Jahrhundert beschenken, hat für das seit 1990 verheiratete Ehepaar Doris und Rupert Bäuerle aus Kappelrodeck keine Bedeutung. „Wir beschenken uns nicht, aber der Segen für die Liebe heute Abend ist für uns ein Geschenk“.

Denn als das Ehepaar von dem besonderen Angebot der Kirchengemeinde Achertal und der Gottesdienstleiter Gisela Ehrhardt, Lydia Graf, Andrea Maier und Thea Schmidt las, sich einen „Augenblick für die Liebe“ zu nehmen, ihre Liebe zu feiern und sich vor Gott mit einem Segen zu beschenken, war die Entscheidung schnell getroffen. „Segen bedeutet, jemandem etwas Gutes zu sagen oder Gottes Segen zuzusprechen“.

Segen bedeutet für mich, ganz bewusst Ja zueinander zu sagen. Doris Bäuerle

Doch Rupert Bäuerle räumt auch ein, dass vom gegenseitigen Segnen allein oder von einer Segnung durch einen anderen sich zunächst einmal nichts ändere. Da müsse jeder einzelne schon selbst aktiv werden und mitwirken, damit der Segen etwa in der Beziehung zwischen Menschen auch spürbar werde. „Segen bedeutet für mich, dem Partner etwas Schönes zu sagen und ganz bewusst Ja zueinander zu sagen“, so Doris Bäuerle.

Der „Segen für die Liebe“ reicht nicht

Beide werden sich auch deshalb während des besonderen Gottesdienstes den „Segen für die Liebe“ gegenseitig schenken und von jemand anderem schenken lassen, um neue Impulse für die Partnerschaft zu bekommen und sich neu zu orientieren.

Diese „Gedanken von außen“, etwa durch die Segnung oder die Teilnahme an einem Gottesdienst, sind für das Ehepaar wichtig, um quasi nicht im eigenen Saft zu schmoren. „Das tut gut und ist für eine Beziehung auch wichtig“, meinte das Paar und stellte fest, dass der Segen nicht automatisch etwas in einer Beziehung ändere. Die Bereitschaft dazu müsste schon von beiden ausgehen, nur auf die Wirkung des Segens von oben zu hoffen, reiche nicht.

Deshalb sei der „Segen für die Liebe“ auch mehr ein symbolischer Akt, um einen persönlichen Anstoß zu bekommen, bewusst „Ja“ zur Beziehung zu sagen und sich ihrer Liebe neu zu vergewissern. Bei diesem „Anstoß“ etwas behilflich sind am Montagabend die Gottesdienstleiter Gisela Ehrhardt, Lydia Graf, Andrea Maier und Thea Schmidt, indem sie sich mit den Paaren unter den Segen Gottes stellen und um seine Liebe und Zärtlichkeit für den weiteren partnerschaftlichen Weg bitten.

Was hat Bischof Valentin von Terni mit der Liebe zu tun?

Wäre da noch die Frage, was Bischof Valentin von Terni mit der Liebe und dem Verliebtsein zu tun hat. Der frommen Legende nach wurde er während der Christenverfolgung durch Kaiser Claudius II. am 14. Februar 269 hingerichtet, weil er verbotenerweise Paare nach dem christlichen Ritus vermählte.

Der Legende nach war Valentin auch ein begeisterter Gärtner, der den Brautpaaren Blumen schenkte. Er wirkte auch wahre Wunder. So soll er während der Gefangenschaft die blinde Tochter eines Aufsehers geheilt und ihr vor seinem Tod einen Liebesbrief geschickt haben, den er mit „Dein Valentin“ unterzeichnete.