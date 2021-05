Das Pop-Up-Impfzentrum vergibt Termine für impfberechtigte Bürger aus Seebach, Ottenhöfen, Sasbachwalden und Kappelrodeck in der Achertalhalle in Kappelrodeck: Terminvergabe ab Montag, 31. Mai, 8 Uhr. Darauf macht die Gemeinde Kappelrodeck in einer Pressemitteilung aufmerksam.

Nachdem die Gemeinden zunächst den über 70-Jährigen einen Vorsprung beider Buchung von Impfterminen gegeben hatten, werden ab Montag Termine an alle Bürger aus den genannten Gemeinden vergeben. Eine Impfberechtigung gemäß der Priorisierung des Sozialministeriums ist vorausgesetzt.

Bürger der Achertal-Gemeinden sowie aus Sasbachwalden können am Donnerstag, 17. Juni, die Erstimpfung und am Donnerstag, 8. Juli, die Zweitimpfung in der Achertalhalle in Kappelrodeck wahrnehmen. Es wird ausschließlich Comirnaty von Biontech/Pfizer geimpft. Die Anmeldung und Terminvergabe erfolgt telefonisch dezentral in den jeweiligen Kommunen während der jeweiligen Öffnungszeiten oder über die jeweilige Homepage der Gemeinden.