Wie der FC Bayern München das Achertal verzauberte

Als der Mannschaftsbus des FC Bayern München am 7. August 1999 beim Clubhaus im Rodeck-Stadion parkte, Stars wie Mehmet Scholl, Mario Basler, Giovane Elber und Hasan Salihamidzic ausstiegen, Trainer Ottmar Hitzfeld einen Blick auf den Rasen warf und ihm 12.000 Zuschauer zujubelten, da ereignete sich das „Wunder vom Achertal“: Vier Jahre zuvor hatten der vor 100 Jahren gegründete FV Kappelrodeck und der seit 75 Jahren bestehende SV Waldulm fusioniert. Beide Vereine firmierten künftig als FSV und durften an jenem legendären Augusttag 1999 zu ihrem Doppeljubiläum gemeinsam ein Jahrhundertspiel austragen. Dass dies möglich wurde, glaubten viel erst, als die Teams einliefen, Markus Babbel, Thorsten Fink und Roque Santa Cruz das FSV-Tor anvisierten und FSV-Keeper Michael Armbruster für seine furiosen Paraden als Teufelskerl gefeiert wurde.

Grenzenloser Stolz trotz 0:8-Niederlage

Die Presse feierte diesen Festtag des Fußballs als „Jahrhundertspiel“. Er ging in die Annalen des neuen FSV ein und die Jugendabteilung bekam eine Spende von 50.000 Mark. Damals erhielten alle 26.000 Amateurvereine von Bayern-Präsident Uli Hoeneß die Einladung: „Holt euch die Bayern“. Es mussten nur möglichst viele Karten des Sponsors „Bi-Fi“ mit verschiedenen Absendern eingesandt werden. Bei Jugendleiter Thomas Weisenbach, dem Vorsitzenden Wolfgang Decker und allen FSVlern machte es sofort „klick“. Sie klügelten eine gelungene Taktik aus (Absender aus Telefonbüchern abgeschrieben) und reichten 76.519 Karten mit verschiedenen Absendern ein. Das war der Sieg. Die Bayern rollten mit ihren Superstars an. Der neue FSV erlebte ein Sommermärchen, das bei älteren Fußball-Experten trotz der 0:8-Niederlage noch immer sehr lebendig ist.

Anpfiff zum neuen Verein war am 8. April 1995

Dass der FSV in seinem doppelten Jubiläumsjahr „100“ und „75“ bestens aufgestellt ist, 537 Mitglieder hat und 220 Kinder und Jugendliche das Spiel mit dem Ball lieben, wurde durch die Fusion der Verantwortlichen um die Vorsitzenden Ernst Rentschler und Klaus Gerber begründet. Diese hatte dann einen famosen Start, nachdem die Mitglieder die Fusion in getrennten Versammlungen am 25. Juni und 6. Juli 1994 beschlossen hatten. Der Anpfiff war am 8. April 1995 in der Pfarrberghalle, der neue Verein hieß FSV Kappelrodeck-Waldulm. Der erlebte schon bald Erfolge: Die erste und zweite Mannschaft stiegen 1997 in die Bezirksliga und Kreisliga A auf.

Die Jubiläumsschrift des FSV mit seinen Vorständen Jochen Berger, Axel Schreiner und Jonas Siefermann präsentiert mit vielen Informationen und Fotos die Geschichte beider Vereine. Der FV Kappelrodeck wurde 1924 von 20 Männern im Gasthaus Warteck gegründet. In Waldulm war der Anstoß vier Jahre nach dem Krieg. Doch hier hatten schon viele Jahre zuvor junge Burschen Spaß am Fußballspiel, aber es scheiterte an einem geeigneten Platz. Auch im Nachbarort ging es auf Platzsuche. Am Höfnerweg wurden die Kicker fündig und schossen viele Tore.

1.000 Zuschauer bei Meisterschaftsspiel

Das Team stieg in die B- und dann in die A-Klasse auf. Die Doppelpässe liefen bestens. Bei wichtigen Spielen sorgten schon einmal 500 Schlachtenbummler für frenetischen Support. Es ging aufwärts. Die legendären „Herrenmatte“ beim Bahnhof wurde zum neuen Sportplatz. 1929/30 verfolgten gar 1.000 Zuschauer das entscheidende Spiel um die Meisterschaft. „Dem Vereinskassier würde heute bei solchen Zahlen warm ums Herz werden“, heißt es in der Chronik, die nach dem Krieg von glänzenden Zeiten in der neuen zweiten Amateurliga berichtet. Schon 1968 wurde ein Damenteam gegründet, das zu den Pionieren in der Region gehörte und in den 1980er und 1990er Jahren in der Landesliga spielte.

Die Waldulmer Fußballer kickten anfangs auf der „Herrenmatte“. Doch die Gemeinde stellte am Fautenbach ein Gelände bereit, alle Aktiven packten mit an und Steinbruchbesitzer Hermann Ossola stellte kostenlos Auffüllmaterial bereit. Am 25. Juni 1950 war die Einweihung, die Spieler waren überglücklich und 1953 stiegen sie in die B-Klasse auf.

Große Bundesligisten waren bereits zu Gast

Ein weiterer Meilenstein folgte nach der Gemeindereform, als am 23. Juli 1976 der neue Hartplatz eingeweiht und 1979 das Clubhaus fertiggestellt wurde. Es folgte 1986 der zweite Hartplatz, während nebenan am 17. Juli 1985 das Rodeck-Stadion mit einem Spiel gegen die Profis von Borussia Mönchengladbach eingeweiht wurde. Die „Fohlen-Elf“ war bereit 1974 mit den frisch gebackenen Weltmeistern Berti Vogts, Rainer Bonhof, Jupp Heynckes zu Gast in Kappelrodeck. Im neuen Rodeck-Stadion spielten auch die chinesische Nationalmannschaft (1988), der SC Freiburg (1994) und der Hamburger SV (2004).