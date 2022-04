Café-Tradition bleibt bestehen

Das Zuckerbergschloss in Kappelrodeck ist wieder offen und hat erfahrene Pächter gefunden

Das Zuckerbergschloss in Kappelrodeck ist wieder offen: Was ist dort geplant, was haben die neuen Pächter mit dem Gastronomiebetrieb vor? Die Gemeinde Kappelrodeck als Eigentümerin hat über 100.000 Euro in das Gebäude investiert, das 1889 gebaut wurde.