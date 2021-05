Das Ehepaar Golsteijn will in die wohlverdiente Rente gehen. Die Gemeinde sucht nach einem neuen Pächter.

Wenn Elfriede und John Golsteijn Besucher an der Eingangstür des Zuckerbergschlosses begrüßen, merkt man, dass man es mit Menschen zu tun hat, die ihr Leben dem Bewirten von Gästen gewidmet haben. Trotz des coronakonformen Abstandes wird man so herzlich wie nur möglich in die Gaststube gebeten, deren Tische und Stühle verwaist auf die Rückkehr der Gäste warten.

In diesen Tagen hoffen alle Gastronomen, dass sie bald in die Sommersaison starten können. Für Golsteijns gilt das ganz besonders, denn es wird für sie die letzte sein. „Wir haben immer gesagt, dass wir bis 65 arbeiten und dann ist Schluss“, sagt John Golsteijn. In diesem Jahr sei es für ihn und seine gleichaltrige Frau so weit.

Manche Familien begleiten wir schon von der Taufe bis zur Trauung. Elfriede Golsteijn