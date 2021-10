Katalysatoren-Diebe aus dem Ortenaukreis sind in Haft

Auf Katalysatoren hatten es drei Männer seit Anfang des Jahres immer wieder abgesehen. Jetzt hat ihnen die Polizei das Handwerk gelegt. Wie viele der wertvollen Automobilteile sie erbeuteten, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung nicht mit.

Bei einer Durchsuchung konnten aber 27 der teuren Auspuffteile sichergestellt werden. Man gehe von einem Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich aus.

In nahezu allen Fällen wurden die Katalysatoren mit Werkzeugen gewaltsam aus Fahrzeugen herausgetrennt und gestohlen. Katalysatoren enthalten kleinste Mengen an Edelmetallen, deren Rohstoffpreise in jüngster Zeit stark angestiegen sind. Gebrauchte Katalysatoren werden demzufolge häufig auf Recyclinghöfen zu Geld gemacht.

Drei Männer gerieten in den Fokus der Polizei

Umfangreiche polizeiliche Auswertungen führten im Mai dieses Jahres dazu, dass unter anderem nach einer Tat in Offenburg ein verdächtiges Fahrzeug, das im Umfeld eines Tatortes benutzt wurde, in den Fokus der Ermittlungen der Kriminalpolizei Offenburg rückte.

Ein Umstand, der sich als erfolgversprechend für die weiteren polizeilichen Recherchen erweisen sollte. Wie sich zeigte, wurde der betroffene Wagen in der Folge immer wieder von drei Männern im Alter von 31, 40 und 41 Jahren benutzt. Alle drei sind in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten.

Am Mittwoch durchsuchten die Ermittler fünf Objekte in Emmendingen, Steinach, Oberharmersbach, Hausach und Schramberg.

Hierbei stellten sie neben den 27 Katalysatoren auch mehrere tausend Euro Bargeld sicher sowie Werkzeuge, die mit hoher Wahrscheinlichkeit für die Taten verwendet wurden.

Staatsanwaltschaft prüft, ob die Männer überregional aktiv waren

Die drei zuvor vom Amtsgericht Offenburg erlassenen Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen konnten hierbei ebenfalls vollstreckt werden. Das Trio wurde im Verlauf des Donnerstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandesdiebstahls einem Haftrichter vorgeführt.

Der Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft, wonach die Männer in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten untergebracht wurden.

Die weiteren Ermittlungen zu gleichgelagerten zurückliegenden Fällen dauern derweil an. Die Beamten prüfen in diesem Zusammenhang auch, ob die drei Männer möglicherweise überregional aktiv waren.