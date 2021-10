10.000 Euro Schaden: Zwei Männer fahren in Zaun einer Kehler Firma

Aufgrund einer Kollision in die Einhegung einer Kehler Firma, haben zwei Männer gleich mehrere Strafverfahren am Hals.

Am Sonntagabend

Nachdem zwei Männer am Sonntagabend gegen den Zaun einer Kehler Firma gefahren sind, haben sie einen Gesamtschaden von 10.000 Euro zu verantworten.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, kollidierten der 42-Jährige und 47-Jährige am Sonntag gegen 22 Uhr in der Allensteinerstraße in den dortigen Zaun und flüchteten daraufhin vom Unfallort. Das Täter-Duo fuhr einen stark beschädigten Mercedes-Benz und tauschte nach dem Zusammenprall den Fahrerplatz.

Im Zuge einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten die Männer unweit der Unfallstelle vorläufig festgenommen werden. Weiterhin bestand der Verdacht auf Alkoholeinfluss am Steuer, weshalb beide direkt zur Blutentnahme mussten. Aufgrund der Geschehnisse, sehen die Männer nun gleich mehreren Strafverfahren entgegen.