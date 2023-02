11-jähriges Mädchen bestiehlt Geschäft in Kehl: Riskante Flucht geht schief

Ein junges Mädchen hat ein Geschäft in Kehl am Dienstagnachmittag bestohlen. Eine Mitarbeiterin wurde bei der anschließenden Verfolgungsjagd verletzt.

Ein 11-jähriges Mädchen hat am Dienstagnachmittag in einem Geschäft in der Hauptstraße von Kehl Gegenstände im Wert von einigen Hundert Euro geklaut.

Wie die Polizei mitteilte, war das Kind den Mitarbeitern des Geschäfts bereits bekannt. Einige Tage zuvor sei das Mädchen im Laden gewesen und habe sich auffällig verhalten.

Bei dem Vorfall am Dienstag stahl sie mehrere Gegenstände und flüchtete aus dem Geschäft. Zwei Mitarbeiterinnen verfolgten sie daraufhin. Die 11-Jährige stieg aber unweit des Geschäfts in ein wartendes Auto mit französischer Zulassung ein. Als die 37-jährige Insassin die beiden Angestellten erkannte, stieg sie aus und beleidigte sie.

Mittäterin bleibt bei Flucht zurück

Um der Situation zu entkommen, fuhr die Autofahrerin weiter und streifte dabei eine der beiden Angestellten. Die Mitarbeiterin wurde am Bein verletzt.

Die 37-Jährige brach daraufhin den Fluchtversuch ab. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.