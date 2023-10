Bei dem Brand eines Radladers auf einem Firmengelände in Kehl ist nach Polizeiinformationen ein Schaden in Höhe von 150.000 Euro entstanden.

Dunkler Rauch stieg am Dienstagnachmittag bei dem Brand eines Radladers auf einem Firmengelände in der Robert-Koch-Straße in Kehl-Auenheim auf. Die Polizei teilte mit, dass das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts in Brand geriet und von Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht werden musste.

Den so entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 150.000 Euro.