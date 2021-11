19-jähriger Fahrer kollidiert mit 0,6 Promille in ein Auto — Hinzugeeilter stört Bestandsaufnahme

Ein junger Autofahrer ist am vergangenen Sonntag mit 0,6 Promille in ein Fahrzeug gestoßen und verursachte hierbei einen Sachschaden von 2.000 Euro. Ein hinzugekommener Mann, der den 19-Jährigen verteidigen wollte, ließ die Situation eskaliere, sodass er sich in Handschellen wiederfand.

Nachdem ein 19-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen an einer Kehler Tankstelle in der Straßburger Straße in ein Auto kollidiert ist, eskalierte die Beweisaufnahme mit den Beamten, da ein Hinzugekommener enorme Unruhe stiftete.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, ergab ein Atemalkoholtest bei dem 19-Jährigen einen Promillewert von 0,6, weswegen er eine Blutprobe abgeben musste. Weiterhin wird aktuell geprüft, ob der Jugendliche überhaupt einen Führerschein besitzt.

Mann verletzt zwei Polizisten

Während der Unfallaufnahme kam ein Unbeteiligter hinzu und störte massiv die Bestandsaufnahme. Der 44-Jährige zeigte sich von den Anweisungen der Polizisten unbeeindruckt und ignorierte selbst einen gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis. Auch seine Begleiter schafften es nicht, den Störenfried von weiteren Einmischungen abzuhalten.

Letztendlich konnte der Mann nur mit hinzugerufenen Unterstützungskräften gebändigt und überwältigt werden, damit man ihm die Handschellen anlegen konnte. Bei der Unruhe wurden außerdem zwei Polizisten leicht verletzt.

Der Mann muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.