20.000 Euro Schaden nach Brand bei Sportplatz in Kehl

Ein Kraftrad und ein Unterstand an einem Sportplatz in Kehl sind am frühen Freitagmorgen bei einem Brand zerstört worden. Welche Rolle spielten Silvesterböller?

Rund 20.000 Euro Schaden sind am frühen Freitagmorgen bei einem Brand in Kehl entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war um kurz nach 2 Uhr in einem Unterstand bei einem Sportplatz im Stadtteil Goldscheuer ein Kraftrad in Brand geraten.

Silvesterböller am Brandort in Kehl entdeckt

Im Bereich der Brandstelle seien unbeschädigte Silvesterböller gefunden worden, teilte die Polizei mit. Ob diese im Zusammenhang mit dem Brand stehen, ist derzeit unklar. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeirevier Kehl unter der Rufnummer 07851 893-0 entgegen.