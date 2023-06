Bei einer Kontrolle in Kehl haben Polizisten einen Mann gefunden, der wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gesucht war. Weil er die geforderte Summe nicht zahlen kann, muss er jetzt in das Gefängnis.

Polizisten haben am Dienstagmorgen in Kehl einen gesuchten Straftäter verhaftet. Bei der Kontrolle eines 37-jährigen Kongolesen an der Haltestelle der Tramlinie D stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr besteht, teilte die Polizei mit. Zudem fanden sie bei ihm eine geringe Menge Drogen, die sie beschlagnahmten.

Die Polizisten forderten wegen der Vergehen eine Geldstrafe von 2654,23 Euro. Da der Mann sich den Betrag nicht leisten konnte, sperrten sie ihn anschließend in ein Gefängnis.