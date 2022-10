37-jähriger Mann stirbt nach Auseinandersetzung in Kehl

Nach einer Auseinandersetzung in Kehl ist ein 37-jähriger Mann an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Angreifer ist untergetaucht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 22-Jähriger hat am 30. September einen 37-Jährigen bei einem Streit in Kehl schwer verletzt. Der Mann ist nun an seinen Verletzungen im Ortenau Klinikum verstorben, teilte die Polizei mit.

Eine Obduktion bestätigte eine schwere Kopfverletzung bei dem 37-Jährigen. Diese ist möglicherweise Resultat eines erfolgten Sturzes im Laufe der Auseinandersetzung.

Die genauen Hintergründe der Konfrontation sind noch unbekannt. Die Ermittler sind sich jedoch sicher, dass die zwei Männer sich bereits zuvor gekannt haben. Sie legten einen Antrag auf einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge ein. Der 22-Jährige ist momentan jedoch unbekannten Aufenthalts.