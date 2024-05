46-Jähriger fährt in Kehl mit zwei Promille und ohne Führerschein Auto

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kontrollierte die Polizei in Kehl einen 46-jährigen Autofahrer. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand und keinen gültigen Führerschein besitzt.

Trunkenheit am Steuer

Ein 46-Jähriger fiel am frühen Mittwochmorgen, gegen 2.20 Uhr der Polizei in der Kinzigallee in Kehl auf. Es stellte sich heraus, dass der Mann mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hatte und ohne Fahrerlaubnis gefahren ist.

Der Fahrer hatte über zwei Promille Alkohol im Blut

Zunächst war der 46-jährige Autofahrer dadurch aufgefallen, dass er Schlangenlinien fuhr. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Mann Alkohol getrunken hatte und nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest durch die Polizisten ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Dies zog eine Blutentnahme nach sich.

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich der Mittvierziger ohne gültigen Führerschein ans Steuer gesetzt hatte. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.