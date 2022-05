82-Jährige stirbt bei Autounfall in Kehl

Beim Einbiegen übersah die Seniorin einen herannahenden Lkw. Bei dem Zusammenstoß wurde sie in ihrem Wagen eingeklemmt.

Eine 82-jährige Autofahrerin ist am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L75 bei Kehl verstorben. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall an der Einmündung der Kinzigallee zur Graudenzer Straße.

Offenbar war die Frau gegen 11.50 Uhr auf die L75 eingefahren und hatte dabei einen Lkw übersehen, der Vorfahrt hatte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei die Frau in ihrem Wagen eingeklemmt wurde.

Die Feuerwehr rückte an, um die 82-Jährige aus ihrem Wagen zu befreien. Die Landesstraße war für die Dauer der Bergung in beide Richtungen gesperrt. Die Arbeiten an der Unfallstelle sind derzeit noch im Gange. Zur genaueren Rekonstruktion des Unfalls wird auch ein Gutachter herangezogen.