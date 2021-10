Fußgängerampel kaputt

86-jähriger Autofahrer stößt in Kehl mit anderem Auto zusammen

Leichte Verletzungen und eine kaputte Ampel sind das Resultat eines Autounfalls, der sich am Montagmorgen in Kehl ereignet hat. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro.