Alkohol und Drogen im Blut: 24-Jähriger kollidiert in Kehl mit Damm-Mauer

Ein 24-jähriger Autofahrer hat sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Kehl mit einer Trunkenheitsfahrt in große Schwierigkeiten gebracht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann gegen 2 Uhr mit zwei weiteren Insassen im Fahrzeug über die Königsbergerstraße in Richtung Graudenzerstraße.

Dabei war er recht schnell unterwegs, weswegen er an der Einmündung der beiden Straßen die Kontrolle über seinen Wagen verlor und mit Wucht in die Mauer eines Dammes krachte.

Keiner der Insassen wurde verletzt, das Auto war jedoch nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille.

Doch damit nicht genug: Der 24-Jährige wurde außerdem positiv auf diverse Betäubungsmittel getestet, weswegen auch eine Blutabnahme angeordnet wurde. Den Mittzwanziger erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.