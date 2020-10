Anne Körkel aus Kehl bringt ihre Hühner selbst zum Schlachter

Marke „Ha(h(nhauer“ auch in Frankreich bekannt

Welche Geschichte soll man über Anne Körkel erzählen? Die der jungen Unternehmerin, die auch noch einen Haushalt mit Kindern wuppt? Die der Bäuerin, die verstanden hat, wie regionale Produktion geht, und die für ihre Erzeugnisse inzwischen eine Warteliste führt? Oder die einer Frau, die in nur fünf Jahren ihre Marke „ Ha(h)nauer“ so solide etabliert hat, dass die Kunden sogar aus Frankreich kommen, wo man ja selbst im Supermarkt vernünftige Hähnchen kaufen kann, mit festem Fleisch, mindestens zwei Kilo Gewicht und einem Geschmack, der die 1,1-Kilo-Turbobroiler aus deutschen Tiefkühlregalen blass aussehen lässt?

2,3 Kilo sollte ein Hähnchen schon wiegen

Dass auch die Franzosen kommen, darauf ist die Kehlerin schon ein bisschen stolz. „Die sagen mir nicht, woher sie sind, aber sie bestellen immer Tiere mit den blauen Füßen, das kommt bei unserer Rasse manchmal vor“. Der Feinschmecker weiß: Die (grau-)blauen Beine sind das Markenzeichen für das Bresse-Huhn, das in Frankreich zu sündhaften Preisen über die Theke gereicht wird.

Sechsmal im Jahr geht es den Hühnern aus dem Kehler Stadtteil Bodersweier an den Kragen, immer 780 von ihnen müssen dran glauben, dann wird der Stall gereinigt und neu bestückt.

2,3 Kilo wiegt das Tier im Schnitt, im Corona-Sommer, warum auch immer, sogar ein bisschen mehr. „Es sind großrahmige Hähnchen, die würden immer weiterwachsen, aber das geht halt nicht, was wollen die Kunden mit einem fünf Kilo schweren Huhn?“ sagt Anne Körkel.

Nach elf Wochen geht es zum Schlachter

Elf Wochen dürfen die Kehler Hähnchen leben, das ist mehr als doppelt so lange wie üblich und sorgt nicht nur für mehr Gewicht, sondern auch für festeres Fleisch. Dann aber ist vorbei, die Tiere kommen langsam in die Pubertät: „Da ist immer ein wenig Unruhe im Stall“. Die Quittung kommt auf dem Fuße. Die Chefin sammelt die Vögel persönlich ein („die kennen mich“), bringt sie zum Schlachter und verpackt anschießend, was vorher noch fröhlich unter Obstbäumen gegackert hat, unter Vakuum.

Ein Schicksal, das übrigens immer zuerst die männlichen Tiere ereilt: „Die Hähne setzen schneller an, die gehen dann immer eine Woche früher als die Hennen“.

Am Ende aber ist der Weg immer der selbe, vom Schlachter in die Verpackungsküche, wo Anne Körkel gedankenverloren über die weiße Arbeitsplatte aus Polyamid streicht, während sie die Vorzüge ihrer Ware anpreist: „Drücken sie mal beim Supermarkthähnchen auf die Brust, die zerfällt unter den Fingern“. Da sind die Ha(h)nauer schon robuster.

80 Prozent der Kunden bestellen online

Werbung, die sie nicht nötig hat. Durchschnittlich drei Wochen vor dem Schlachttag sind die Tiere ausverkauft, in Corona-Zeiten fünf Wochen. Meist übrigens, man geht ja mit der Zeit, über das Internet. „80 Prozent bestellen online vor“, sagt Anne Körkel, „einige Kunden haben sich sogar extra wegen meiner Hähnchen eine Mailadresse zugelegt“.

1.300 Kunden hat sie in ihrer Kartei, die meisten sind Wiederholungstäter. 85 Prozent der Käufer kämen wieder, sagt Anne Körkel, die den Verkauf so professionell managt wie sie auch vor fünf Jahren in das Abenteuer gestartet ist.

Mit 280 Hühnern ging es los, an dem Tag, als der Hof der Schwiegereltern 2015 Jubiläum feierte und sowieso die halbe Ortenau zu Gast war. Der ideale Start, und, natürlich, gut vorbereitet: „Das Logo war klar, der Name Ha(h)nauer war klar, die Homepage war klar bevor ich das erste Hähnchen eingestellt habe“.

Als Anne Körkel zwei Jahre später als „Unternehmerin des Jahres“ ausgezeichnet wurde, ging die Sache durch die Decke. „Da riefen sogar Leute aus Stuttgart an und wollten die Hähnchen geschickt haben“, erinnert sich die 36-Jährige Kehlerin. Doch die schwäbischen Wüsche nach badischen Hähnchen wurden nicht erhört: „Zu denen habe ich gesagt, ihr habt das Prinzip nicht verstanden, das ist ein regionales Hähnchen“.

Wunsch nach Regionalität hat seine Tücken

Doch das mit der Regionalität ist gar nicht so einfach. Viel vom Futter wird tatsächlich am schwiegerelterlichen Hof gleich nebenan produziert. Aber einige Zutaten wie das Soja – als Eiweißlieferant – müssen zugekauft werden. Immerhin werde ihr versichert, dass es aus Europa kommt, sagt Anne Körkel, und nicht aus Übersee. Und auch die Ha(h)nauer selbst sind gar keine gebürtigen Ortenauer. Sie kommen als drei Wochen alte Küken aus Nordrhein-Westfalen. „Als Bibbele, wie ihr hier in der Region sagt“, lächelt die Bäuerin, die ebenfalls keine echte Hanauerländerin ist – sie stammt aus Lüneburg. Den Kunden ist´s egal.