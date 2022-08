Lara List hat es keinen Tag bereut: Die 20-jährige leidenschaftliche Geigerin hat ihr Studium an den Nagel gehängt und im vergangenen September laut einer Mitteilung der Stadt Kehl beim Betriebshof eine Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau begonnen.

Die Arbeit im Freien und die körperliche Anstrengung „machen den Kopf frei“ und schaffen für sie den Ausgleich zur Musik. Außerdem sehe sie täglich Ergebnisse: nachdenken, planen, umsetzen – das sei genau ihr Ding.

List hat nach Angaben der Stadt ein deutsch-französische Abitur gemacht, in Heidelberg mit dem Studium der Übersetzungswissenschaften begonnen und sich in Straßburg professionell mit Musik beschäftigt. Nach einem Semester sei ihr klar gewesen: „Ich wollte gerne etwas Praktisches machen, anfangen zu arbeiten.“

Obwohl sie „privat nicht viel mit Gärtnern zu tun“ habe, hat sie sich beim Betriebshof der Stadt Kehl um eine Ausbildungsstelle im Garten- und Landschaftsbau beworben. Nach einem dreitägigen Praktikum, bei dem sie Ausbilder Siegfried Koger kennengelernt hat, stand ihr Entschluss fest: „Das mache ich.“

Ein Jahr später zitiert sie die Stadt in ihrer Mitteilung mit den Worten: „Es läuft super. Ich bin definitiv froh, diese Ausbildung ausgewählt zu haben.“ Lists Noten in der Berufsschule seien spitze und auch im praktischen Bereich, sei es beim Baggerfahren oder bei der Arbeit mit der Motorsäge, stehe sie ihren männlichen Kollegen in nichts nach.

Anstrengend sei es schon, räumt sie ein: „Ich bin müder, aber auch fitter, eben weil ich körperlich ausgelastet bin.“ Ihre Rückenmuskulatur trainiere sie in ihrer Freizeit zusätzlich, um die Belastung beim Arbeiten auszugleichen.

List sei lieber draußen als drinnen. Das gelte auch, nachdem sie alle Jahreszeiten einmal durchhat. „Der Winter ist weniger schwierig: Man kann viel anziehen und wird beim Arbeiten warm.“ Gegen die aktuelle Sommerhitze lasse sich dagegen wenig ausrichten.

Pflanzen, Biologie, Biodiversität, Umwelt- und Klimaschutz: Der Garten- und Landschaftsbauer „ist nicht unbedingt der, der die großen Entscheidungen trifft.“ Aber er – oder sie – brauche spezifisches Wissen. Und damit könne der Praktiker den Rathauschef in diesen wichtigen Themenfeldern beraten.

Ausbildung dauert noch zwei Jahre

Noch hat List zwei weitere Lehrjahre vor sich. Wie es danach weitergeht, hat sie schon überlegt, aber noch nicht entschieden: „Vielleicht mache ich danach den Techniker“, sagt sie.

„Das ist praktischer angelegt als ein Studium und umfangreicher als die Fortbildung zum Meister.“ Eines aber steht am Ende des ersten Ausbildungsjahres für die 20-Jährige fest: „Ich mag den Beruf so, wie er ist.“ Und wenn sie Bekannten vom Abwechslungsreichtum ihres Arbeitsalltags erzählt, dann sagten die immer: „Das ist ja ein super Job.“