Auseinandersetzung in Kehl: Radfahrer blockiert Fahrbahn, Lkw-Fahrer beschädigt Zweirad

Aufgrund einer missachteten Vorfahrt ist es in Kehl zu einem Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern gekommen. Beide Männer müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Zu mehreren Anzeigen ist es am Dienstagmittag nach einer Auseinandersetzung und einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Kehl gekommen. Wie die Polizei mitteilte, missachtete ein Lkw-Fahrer die Vorfahrt eines Radfahrers.

Der 65-jährige Lkw-Fahrer war gegen 12.30 Uhr in der Riedstraße unterwegs, als er an einer Engstelle die Vorfahrt eines entgegenkommenden 67-jährigen Fahrradfahrers missachtet haben soll. Um mutmaßlich den herannahenden Fahrzeugführer zu behindern, soll der Radfahrer von diesem abgestiegen sein und es quer auf die Fahrbahn gestellt haben.

Als Reaktion auf diesen Vorgang sei der Fahrer mit seinem Lkw gegen das Zweirad des 67-Jährigen gerollt und habe hierbei an diesem einen Sachschaden von etwa 150 Euro verursacht. Im Laufe des Konflikts wurde der Lkw durch das Abreisen eines Scheibenwischers beschädigt.

Beide Männer müssen nun jeweils mit Anzeigen rechnen.