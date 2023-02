Autodieb schlägt in Kehl zu

Unbekannte haben zwischen Dienstag- und Mittwochabend in Kehl einen SUV der Marke BMW gestohlen. Die Polizei ermittelt nun.

Zwischen Dienstag- und Mittwochabend haben Unbekannte in der Oberländerstraße in Kehl ein graues Auto des Modells BMW 520d xDrive gestohlen. Die Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen, die in dem Zeitraum etwas verdächtiges beobachtet haben, sich telefonisch unter (0 78 51) 89 30 zu melden.