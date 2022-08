Autofahrer fährt in Kehl betrunken gegen geparktes Auto

Ein 23 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwochabend in Kehl betrunken einen Verkehrsunfall verursacht. Er kollidierte mit einem geparktem Auto.

Die Autofahrt eines 23-Jährigen endete am späten Mittwochabend in einem Verkehrsunfall. Wie das Polizeipräsidium Offenburg in einer Pressemitteilung informierte, fuhr der 23-Jährige gegen 23.10 Uhr auf der Hornisgrindestraße und bog nach rechts in die Sundheimer Straße ein. Weil er offenbar zu schnell unterwegs war, kollidierte er mit einem am Straßenrand geparkten Opel Astra. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel auf eine anderes geparktes Auto geschoben.

Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 23-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille, weshalb er noch zu einer Blutentnahme musste. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.